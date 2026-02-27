Clasificatorios FIBA 2027: Venezuela reacciona y recorta distancias con Brasil (En Vivo)

Suscríbete a nuestros canales
El Arena UniBH de Belo Horizonte alberga un duelo crucial rumbo a rumbo al Mundial FIBA Qatar 2027. Allí, Venezuela busca imponerse a Brasil con intenciones de tratar de adueñarse del liderato del Grupo C de las Eliminatorias de las Américas.
Quinteto de Venezuela
- Windi Graterol
- José Ascanio
- Yeferson Guerra
- José Materán
- Edwin Mijares
Quinteto de Brasil
- Brunao Cardoso
- Léo Meindl
- Lucas Dias
- Rafa Luz
- Georginho
Desarrollo del juego
Primer cuarto:
- Salto entre dos. Inicia el partido. Balón para Brasil.
- Lucas Dias extiende la ventaja para los de casa con un triple | BRA 05 - VEN 02
- Muy errática Venezuela. Brasil aprovecha cada ofensiva | BRA 11 - VEN 02
- Venezuela pide su primer tiempo | BRA 13 - VEN 02
- Brasil no baja su intensidad | BRA 20 - VEN 08
- Edson Tovar le da el primer triple a Venezuela | BRA 20 - VEN 14
- Tovar lo hace de nuevo y le da tres más a Venezuela | BRA 26 - VEN 17
- Muchos errores sobre el cierre de ambos conjuntos. Finaliza el primer cuarto | BRA 28 - VEN 17
Segundo cuarto:
- Venezuela inicia el cuarto con dos más gracias a Fernando Fuenmayor | BRA 28 - VEN 19
- Edwin Mijares descuenta con dos triples seguidos | BRA 35 - VEN 25
- Continúan las imprecisiones de lado y lado | BRA 36 - VEN 27
- Brasil pide tiempo | BRA 36 - VEN 29
- Léo Meindl le da aire a Brasil con par de triples | BRA 42 - VEN 29
- Edwin Mijares y José Materán encestan triples seguidos | BRA 42 - VEN 35
- ¡OTRA VEZ EDWIN MIJARES DE LARGA DISTANCIA! | BRA 42 - VEN 38
- Venezuela falla dos ofensivas y Brasil lo aprovecha | BRA 44 - VEN 38
- Brasil se recompone sobre el cierre. Finaliza el segundo cuarto | BRA 53 - VEN 38
Tercer cuarto:
- Brasil acierta su primera posesión | BRA 55 - VEN 38
- Venezuela se estanca y Brasil sigue bombardeando | BRA 60 - VEN 38
- Venezuela pide tiempo para reordenar ideas | BRA 60 - VEN 41
- Dos buenas ofensivas seguidas para Venezuela | BRA 61 - VEN 45
- José Ascanio acierta sus dos tiros libres | BRA 61 - VEN 47
- Juego en pausa por fallas eléctricas en el Arena UniBH | BRA 65 - VEN 50
- Se reanudan las acciones con Elián Centeno acertando sus dos tiros libres | BRA 65 - VEN 52
- Otro importante triple de Edson Tovar | BRA 68 - VEN 55
- Léo Meindl vuelve a ser un peligro de larga distancia | BRA 72 - VEN 55
- Finaliza el tercer cuarto | BRA 72 - VEN 57
