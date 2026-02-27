Clasificatorios FIBA 2027: Venezuela reacciona y recorta distancias con Brasil (En Vivo)

Suscríbete a nuestros canales

El Arena UniBH de Belo Horizonte alberga un duelo crucial rumbo a rumbo al Mundial FIBA Qatar 2027. Allí, Venezuela busca imponerse a Brasil con intenciones de tratar de adueñarse del liderato del Grupo C de las Eliminatorias de las Américas.

Quinteto de Venezuela

Windi Graterol José Ascanio Yeferson Guerra José Materán Edwin Mijares

Quinteto de Brasil

Brunao Cardoso Léo Meindl Lucas Dias Rafa Luz Georginho

Desarrollo del juego

Primer cuarto:

Salto entre dos. Inicia el partido. Balón para Brasil.

Lucas Dias extiende la ventaja para los de casa con un triple | BRA 05 - VEN 02

Muy errática Venezuela. Brasil aprovecha cada ofensiva | BRA 11 - VEN 02

Venezuela pide su primer tiempo | BRA 13 - VEN 02

Brasil no baja su intensidad | BRA 20 - VEN 08

Edson Tovar le da el primer triple a Venezuela | BRA 20 - VEN 14

Tovar lo hace de nuevo y le da tres más a Venezuela | BRA 26 - VEN 17

Muchos errores sobre el cierre de ambos conjuntos. Finaliza el primer cuarto | BRA 28 - VEN 17

Segundo cuarto:

Venezuela inicia el cuarto con dos más gracias a Fernando Fuenmayor | BRA 28 - VEN 19

Edwin Mijares descuenta con dos triples seguidos | BRA 35 - VEN 25

Continúan las imprecisiones de lado y lado | BRA 36 - VEN 27

Brasil pide tiempo | BRA 36 - VEN 29

Léo Meindl le da aire a Brasil con par de triples | BRA 42 - VEN 29

Edwin Mijares y José Materán encestan triples seguidos | BRA 42 - VEN 35

¡OTRA VEZ EDWIN MIJARES DE LARGA DISTANCIA! | BRA 42 - VEN 38

Venezuela falla dos ofensivas y Brasil lo aprovecha | BRA 44 - VEN 38

Brasil se recompone sobre el cierre. Finaliza el segundo cuarto | BRA 53 - VEN 38

Tercer cuarto: