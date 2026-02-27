Baloncesto Internacional

Clasificatorios FIBA 2027: Venezuela reacciona y recorta distancias con Brasil (En Vivo)

Por

Theoscar Mogollón González
Viernes, 27 de febrero de 2026 a las 05:54 pm
Clasificatorios FIBA 2027: Venezuela reacciona y recorta distancias con Brasil (En Vivo)
Foto: FIBA
Suscríbete a nuestros canales

El Arena UniBH de Belo Horizonte alberga un duelo crucial rumbo a rumbo al Mundial FIBA Qatar 2027. Allí, Venezuela busca imponerse a Brasil con intenciones de tratar de adueñarse del liderato del Grupo C de las Eliminatorias de las Américas.

NOTAS RELACIONADAS

Quinteto de Venezuela

  1. Windi Graterol
  2. José Ascanio
  3. Yeferson Guerra
  4. José Materán
  5. Edwin Mijares

Quinteto de Brasil

  1. Brunao Cardoso
  2. Léo Meindl
  3. Lucas Dias
  4. Rafa Luz
  5. Georginho

Desarrollo del juego

Primer cuarto:

  • Salto entre dos. Inicia el partido. Balón para Brasil.
  • Lucas Dias extiende la ventaja para los de casa con un triple | BRA 05 - VEN 02
  • Muy errática Venezuela. Brasil aprovecha cada ofensiva | BRA 11 - VEN 02
  • Venezuela pide su primer tiempo | BRA 13 - VEN 02
  • Brasil no baja su intensidad | BRA 20 - VEN 08
  • Edson Tovar le da el primer triple a Venezuela | BRA 20 - VEN 14
  • Tovar lo hace de nuevo y le da tres más a Venezuela | BRA 26 - VEN 17
  • Muchos errores sobre el cierre de ambos conjuntos. Finaliza el primer cuarto | BRA 28 - VEN 17

Segundo cuarto:

  • Venezuela inicia el cuarto con dos más gracias a Fernando Fuenmayor | BRA 28 - VEN 19
  • Edwin Mijares descuenta con dos triples seguidos | BRA 35 - VEN 25
  • Continúan las imprecisiones de lado y lado | BRA 36 - VEN 27
  • Brasil pide tiempo | BRA 36 - VEN 29
  • Léo Meindl le da aire a Brasil con par de triples | BRA 42 - VEN 29
  • Edwin Mijares y José Materán encestan triples seguidos | BRA 42 - VEN 35
  • ¡OTRA VEZ EDWIN MIJARES DE LARGA DISTANCIA! | BRA 42 - VEN 38
  • Venezuela falla dos ofensivas y Brasil lo aprovecha | BRA 44 - VEN 38
  • Brasil se recompone sobre el cierre. Finaliza el segundo cuarto | BRA 53 - VEN 38

Tercer cuarto:

  • Brasil acierta su primera posesión | BRA 55 - VEN 38
  • Venezuela se estanca y Brasil sigue bombardeando | BRA 60 - VEN 38
  • Venezuela pide tiempo para reordenar ideas | BRA 60 - VEN 41
  • Dos buenas ofensivas seguidas para Venezuela | BRA 61 - VEN 45
  • José Ascanio acierta sus dos tiros libres | BRA 61 - VEN 47
  • Juego en pausa por fallas eléctricas en el Arena UniBH | BRA 65 - VEN 50
  • Se reanudan las acciones con Elián Centeno acertando sus dos tiros libres | BRA 65 - VEN 52
  • Otro importante triple de Edson Tovar | BRA 68 - VEN 55
  • Léo Meindl vuelve a ser un peligro de larga distancia | BRA 72 - VEN 55
  • Finaliza el tercer cuarto | BRA 72 - VEN 57

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Carreras Spring Training
Viernes 27 de Febrero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Baloncesto

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?