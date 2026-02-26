Venezuela vs. Brasil: Todo lo que debes saber antes del juego

Suscríbete a nuestros canales

La Selección Venezolana de Baloncesto se enfrenta a su desafío más grande en lo que va de los clasificatorios.

Este viernes 27 de febrero, la "Vinotinto de las Alturas" visita a Brasil en el Arena UniBH de Belo Horizonte, en un duelo que podría definir el liderato del Grupo C de las Eliminatorias de las Américas rumbo al Mundial de Qatar 2027.

¿Cómo llega Venezuela al duelo contra Brasil?

El equipo dirigido por Francisco Segura llega con la misión de sacudirse los fantasmas de la ventana anterior y demostrar que el relevo generacional está listo para las grandes citas.

Aunque Venezuela ha mostrado destellos de gran intensidad defensiva, enfrentar al coloso sudamericano en su casa exige una ejecución casi perfecta.

Puntos fuertes de la Vinotinto

Intensidad en el perímetro: La presión sobre el balón sigue siendo la identidad del equipo. Forzar pérdidas en la primera línea de Brasil será vital.

Química colectiva: Ante la falta de una superestrella, el sistema de pases y el juego extra son las herramientas para desarticular la defensa brasileña.

Experiencia en el "Clutch": Varios jugadores del plantel tienen años recorriendo canchas sudamericanas, lo que les da temple para cerrar juegos apretados.

Ajustes urgentes: ¿Qué debe corregir el equipo?

Tras los análisis de los últimos compromisos, Venezuela debe poner el foco en:

El rebote defensivo: La ausencia de Enrique Medina (baja por temas de visado) deja un vacío de estatura. Evitar las segundas oportunidades de Brasil es prioridad uno. Efectividad en triples: En la ventana anterior, la falta de puntería castigó al equipo. Se necesita que los "escopeteros" aparezcan temprano. Control del ritmo: Brasil castiga el caos; Venezuela necesita posesiones largas y reducir las pérdidas no forzadas.

Equipo para la Ventana 2

A pesar de las bajas sensibles de Michael Carrera (motivos personales), Franger Pirela y el gigante Enrique Medina, el seleccionador Segura ha confiado en un grupo equilibrado:

Posición Jugadores Clave Bases/Escoltas Yefferson Guerra, Edwin Mijares, Yohanner Sifontes, Edson Tovar Aleros Alejandro Bernal, Jesus Centeno, Fernando Fuenmayor, José Materán Internos Windi Graterol, José Ascanio, Elian Centeno, Anyelo Cisneros, Carlos López