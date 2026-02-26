MLB: ¿Podrán Eugenio Suárez y José Altuve alcanzar las 1000 impulsadas en la temporada 2026?

Suscríbete a nuestros canales

Eugenio Suárez y José Altuve son dos de los peloteros venezolanos en activo de mayor producción en las Grandes Ligas. Para esta venidera temporada 2026, ambas figuras volverán a ser el centro de atención en el Big Show, sobre todo porque están muy cerca de unirse al selecto grupo de las 1000 carreras impulsadas.

Cuestión de pocos juegos para Geno

En el caso de Geno, todo apunta a que será "pan comido", siempre y cuando se mantenga saludable. Hasta la fecha acumula 949 carreras impulsadas tras 12 años de carrera profesional, lo que da a entender que apenas deberá llevar hasta el home a 51 compañeros en este 2026.

De hecho, solo basta con recordar que el año pasado remolcó 118 carreras para implantar un nuevo tope personal, de las cuales 78 llegaron antes de la pausa por el Juego de Estrellas.

A su vez, si nos fijamos en las temporadas en las que Eugenio Suárez empujó menos de 51 anotaciones, tocaría retroceder a sus dos primeras campañas en Grandes Ligas: 23 RBI en 2014, y 48 en 2015. Por su parte, en 2020, año de la pandemia por COVID, apenas alcanzó las 38 empujadas.

Un verdadero reto para Altuve

Caso contrario sucede con Astro Boy. Y es que su camino hacia las 1000 carreras impulsadas luce más complicado, al menos para esta venidera zafra.

Hasta la fecha tiene 889 remolcadas de por vida, un panorama muy cuesta arriba si tomamos en cuenta que necesita 111 carreras más para alcanzar la cifra redonda.

Acá, el verdadero reto es el récord de José Altuve en este apartado, el cual es de 96 (en 2016). Dicho en otras palabras, nunca en su carrera ha tenido una campaña de al menos 100 empujadas. Al final, solo el tiempo, y su bate, dirán si este 2026 será histórico para él.