MLB: Andrés Giménez hace magia al desaparecer una pelota en el Spring Training

Otra jornada de Spring Training y otra jornada en la que peloteros venezolanos hacen gala de su fuerza. En esta ocasión, Andrés Giménez se encargó de estrenar su casillero de jonrones para encaminar el triunfo de Azulejos de Toronto sobre Marlins de Miami.

Giménez comienza agarrar ritmo

Las acciones en el TD Ballpark, en Dunedin, Florida, arrancaron con el elenco canadiense atacando con todo. Justamente, el descomunal batazo del grandeliga venezolano llegó abriendo la segunda entrada para extender a tres la ventaja en ese entonces.

Y es que Andrés Giménez solo necesitó del primer lanzamiento de Ryan Gusto, una recta afuera, para desaparecer la pelota entre los jardines izquierdo y central, a unos 370 pies de distancia.

El larense fue reemplazado a la altura del quinto capítulo y ligó de 3-2 con remolcada y anotada. En lo que va de entrenamientos primaverales batea para .222 de promedio luego de cuatro encuentros.