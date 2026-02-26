A sus 60 años, Viviana Gibelli dio cátedra de estilo con traje de baño ideal

Suscríbete a nuestros canales

Viviana Gibelli presumió en su Instagram lo bien que luce a los 60 años en traje de baño. La belleza se fue hasta Margarita para disfrutar del sol, la playa y la arena, llevando un bañador de dos piezas en color blanco, que resaltó su silueta.

Una belleza en la playa

La conductora y exreina de belleza, no solo brilla en las diversas entrevistas que tiene con grandes artistas, sino también en el mar, posando con prendas tendencias, y demostrando un lado fresco.

El look playero fue acompañado con un sombrero, pequeños accesorios y lentes de sol, que hicieron una publicación muy destacada que hasta el momento acumula más de 17 mil me gusta de sus seguidores, y múltiples comentarios de halagos.

Gibelli demostró que la playa no es solo un lugar para lucir relajada y despegarse del día a día, sino también para lucir texturas, colores y diseños únicos, como un hermoso pareo azul con blanco, que la hizo brillar.

El video fue publicado con el popular tema “Bonita Bonita” de 4AMTapes, dejando unas increíbles imágenes de relax para la también actriz, quien presumió su abdomen plano, pecas y piernas firmes.

Mensaje del post

La publicación fue acompaña con un llamativo texto de lo mucho que le gusta Margarita para desconectarse y pasar momentos únicos.

“Que me dure hasta que regrese…Algo más de Margarita y de vuelta al trabajo”, escribió.