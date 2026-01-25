Viviana Gibelli se declara madre orgullosa al celebrar logro de su hijo

Suscríbete a nuestros canales

Viviana Gibelli ha presumido el orgullo y emoción por el logro de su hijo Sebastián. Y es que, el joven se fue de Estados Unidos, para participar en el modelo de Naciones Unidas en Harvard, como representación de su colegio.

Madre orgullosa

La conductora y creadora de contenido, se mostró muy emocionada al despedir a su hijo en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, con una enorme bandera venezolana, equipaje e ilusión de seguir brillando.

La exconductora de “La guerra de los sexos”, escribió que Sebastián se había estado preparando desde hace mucho tiempo para el viaje, que le toca debatir, compartir con diversas casas de estudio del mundo y dar soluciones.

“Un año preparándose para debatir y competir con colegios de muchos países sobre temas de interés mundial y sus soluciones. La educación es una herramienta poderosa. Eso, junto al amor propio y los valores construyen un hombre fuerte, seguro y feliz”, escribió.

El hijo estaba muy sonriente en la compañía de sus amigos y compañeros de clase, rumbo a Boston, Chicago, para vivir una experiencia única.

Solo por primera vez

Gibelli como buena madre, se mostró un poco nerviosa en dejar a su pequeño ir solo a un viaje tan largo, pero, segura de qué todo saldrá excelente.

Con besos, abrazos y juntitos, la exreina de belleza admitió que su hija ya creció, siendo dedicado a sus estudios.

No es la primera ocasión que la actriz presume el amor por sus retoños, Sebastián y Aranza, a quienes cariñosamente llama “Mis costillas”.