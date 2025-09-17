Viviana Gibelli impacta al comer gusanos, alacranes y ciempiés

Suscríbete a nuestros canales

La presentadora y actriz venezolana Viviana Gibelli vivió momentos increíbles con sus dos hijos por Japón y Tailandia, visitando lugares únicos. La belleza no solo aprovechó para crear contenido con sus retoños, sino también disfrutó de la peculiar gastronomía, que la dejó impactada.

En un reciente video posteado en YouTube, Gibelli mostró cómo es la vida nocturna en Tailandia, en donde los locales aprovechan para vender a los turistas insectos como cucarachas, grillos, gusanos y alacranes.

Un viaje inolvidable

Con poco maquillaje, vestido casual y con sus hijos, la Miss Monagas 1987 mantuvo una actitud de rechazo para probar todas las especialidades callejeras. Sin embargo, se atrevió a comer insectos fritos y sazonados.

Los puesticos repletos de colores impactaron a Viviana en especial por ver Durián, la fruta con espinas en color verde que según las personas que la prueban tiene un mal olor a basura, pero con un sabor bastante dulce.

La artista sintió bien al alacrán, considerando que tenía un sabor especial a nuez. Situación diferente ocurrió con el gusano, que lo escupió, ya que indicó que tenía un sabor a quemado.

Sabores extraños

Para poder pasar mejor los insectos, la emblemática conductora de “La Guerra de los sexos”, pedía a los trabajadores tailandeses que le aplicaran limón, en especial al ciempiés.

“Fue de valientes, esto ha sido un proceso de valientes probar todo esto, de verdad. El sabor no es agradable para nada. El alacrán es lo que mejor sabe”, comentó.