La razón por la que Altafulla llega por primera vez a Venezuela

El artista de 32 años tiene una cita pendiente con el público criollo 

Por Elvis González
Miércoles, 17 de septiembre de 2025 a las 02:48 pm
La razón por la que Altafulla llega por primera vez a Venezuela
Altafulla / Cortesía
El músico de reguetón colombiano y estrella de la televisión Altafulla se encuentra desde hace algunos días en Venezuela, para una presentación por todo lo alta que realizará junto al exponente urbano ADSO.

El colombiano y el venezolano realizarán la presentación en la previa del concierto de Nicky Jam, a realizarse el próximo viernes 19 de septiembre en el Estadio Monumental Simón Bolívar, de la gran Caracas.

Detalles de la llegada a Venezuela

Desde su arribo a la capital de nuestro país, el ganador del reality de RCN “La casa de los Famosos Colombia”, ha compartido imágenes y videos de momentos que vive, como su participación en el programa “La Bomba”.

Además, visitó el Centro Comercial Sambil Chacao, fotografiándose con seguidores que lo reconocieron y esperan verlo el viernes derrochar talento.

También estuvo de paso por el canal Globovisión, asegurando que no solo espera poder cantar, sino también visitar el emblemático Archipiélago Los Roques.

Las instalaciones del Hotel Eurobuilding es el lugar donde se hospeda el cantante, pareja de la modelo colombiana Karina García.

Altafulla y ADSO, tienen juntos el popular tema “No te vayas”, que seguramente hará estremecer el recinto de la Rinconada, cuando salgan a escena.

