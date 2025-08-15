Nicky Jam cae rendido al sabor de este dulce venezolano (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El cantante estadounidense con raíces colombianas, Nicky Jam probó por primera vez el quesillo venezolano, un postre tipo flan que dejó maravillado al artista con su sabor.

Aunque hay muchos de este dulce, el intérprete tuvo la oportunidad de dar una probadita al del creador de contenido Jesús ‘Quesillo’, un venezolano que se ha hecho famoso en Colombia por venderlo en cada localidad.

En redes sociales, el criollo muestra como desde tempranas horas las personas hacen largas filas por él para comprar un pedazo del dulce, Jesús ya no solo es un vendedor más, sino que se ha convertido en toda una sensación en Internet con sus vídeos.

Sabor venezolano

Nicky Jam quedó impregnado con el sabor del quesillo venezolano, en un video donde muestra su emoción por comer un pedacito del dulce. Junto a Jesús, el cantante picó su trozo del dulce imitando el reto del creador de contenido que con éxito y otra técnica logró superarlo.

Desde hace dos años el cantante estuvo siguiendo las redes sociales del venezolano con la esperanza de conocerlo un día y por fin probar la receta. Fue en el municipio Ibagué de Colombia, donde se dio el encuentro que terminó con Nicky satisfecho.