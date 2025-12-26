Así fue el espectáculo de Snoop Dogg en la Navidad de la NFL

Suscríbete a nuestros canales

Ya no hay duda que cada año la NFL gana terreno en el día de Navidad frente a los demás deportes, no solo con varios partidos decisivos para definir a los clasificados a los playoffs, sino también en espectáculo. Este 25 de diciembre, Snoop Dogg tuvo el honor de ser el artista invitado del show de medio tiempo al mejor estilo de un Super Bowl.

Una maestría en el escenario

El icónico rapero llegó al U.S. Bank Stadium, casa de los Minnesota Vikings, con un atuendo que combinaba el lujo del hip-hop con la Navidad, lideró una coreografía masiva que incluyó a decenas de bailarines y una producción visual de vanguardia. Su repertorio fue una mezcla de sus mayores éxitos como "Gin and Juice" y "Drop It Like It's Hot".

El show no escatimó en sorpresas. Acompañado por una banda en vivo y efectos pirotécnicos de última generación, el rapero compartió momentos de complicidad con la audiencia, enviando mensajes de unidad y alegría. La integración de elementos visuales que rendían homenaje a la cultura de la costa oeste, adaptados a la temática invernal, creó un contraste artístico único que definió la noche.

Con esta actuación, la NFL cerró el año por todo lo alto, y deja la bara bien alta para Bad Bunny para el show principal de medio tiempo del Super Bowl 2026.

NFL aumenta su apuesta

La NFL ha apostado estratégicamente por espectáculos de medio tiempo fuera del tradicional Super Bowl, y la elección de Snoop Dogg para el día de Navidad resultó ser un acierto absoluto. Su presencia no solo atrajo a los fanáticos del fútbol americano, sino que generó una conversación masiva en redes sociales, posicionando el evento como el tema de tendencia número uno a nivel mundial.

"Snoop Dogg tiene una capacidad única para unir a personas de todos los orígenes", comentaron fuentes cercanas a la organización. "Su carisma y su legado musical son el regalo perfecto para una audiencia que busca ser sorprendida en estas fechas".