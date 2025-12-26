La tradición navideña de Tom Cruise que enloquece a Hollywood

Suscríbete a nuestros canales

Si pensabas que los regalos de Navidad en Hollywood se limitan a tarjetas firmadas o cenas lujosas, Tom Cruise tiene su propia y fascinante costumbre que año tras año se ha convertido en una tradición navideña legendaria en la meca del cine.

Lejos de alfombras rojas y estrenos glamorosos, el protagonista de "Top Gun" ha transformado un sencillo pastel en un símbolo de amistad, estatus y cariño dentro de la industria cinematográfica estadounidense.

Así nació la tradición de Tom Cruise

La historia se remonta a 2008, cuando Cruise probó por primera vez un pastel de coco y chocolate blanco de Doan’s Bakery, una panadería artesanal ubicada en Woodland Hills, Los Ángeles.

Fue su entonces esposa, Katie Holmes, quien lo introdujo a ese postre, recomendado por la misma Diane Keaton, fanática de los dulces. Aunque empezó como una curiosa degustación se convirtió con el tiempo en una tradición personal del actor.

Desde entonces en cada Navidad, él encarga cientos de estas tortas para obsequiarlas a amigos, colegas y socios dentro del espectáculo.

Con el paso de los años, ese pastel dejó de ser simplemente un postre navideño y se transformó en un símbolo de amistad íntima dentro del mundo del cine, al punto de ser apodado como el “Pastel de Navidad Tom Cruise” o simplemente el Cruise Cake.

El pastel navideño que Hollywood espera

La torta que Cruise envía cada diciembre es un bizcocho de coco con trozos de chocolate blanco, cubierto con glaseado de queso crema y coronado por una montaña de coco rallado, descrito por quienes lo han probado como “tan extraordinario que realmente solo debe comerse una vez al año”.

Según fuentes cercanas a la panadería, Cruise suele pedir cientos de estas tortas (alrededor de 300) cada temporada navideña, lo que representa un desafío logístico incluso para una panadería artesanal. La demanda es tan alta que el pastel suele agotarse rápidamente incluso para los clientes regulares.