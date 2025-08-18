La razón por la que Tom Cruise rechaza invitación del presidente Donald Trump

Suscríbete a nuestros canales

El 7 de diciembre del 2025 se llevará a cabo en Washington, Estados Unidos, la gala de Los Kennedy Center Honors. La ceremonia como siempre será presentada por el presidente de turno, siendo Donald Trump el encargado de rendir homenaje a grandes figuras del arte, como Gloria Gaynor.

La gala que será transmitida por CBS y Paramount +, le dará al líder republicano encabezar cada momento con grandes figuras del espectáculo como la banda Kiss, el actor Sylvester Stallone, George Strait y cantante Michael Crawford.

Rechazo de Tom Cruise

Según información de diversos medios de entretenimiento, uno de los invitados a la celebración era el actor estadounidense Tom Cruise, quien rechazó la propuesta del presidente Trump.

A través de un comunicado el ganador del Globo de Oro, informó su ausencia, afirmando que ya tenía esa fecha pautada para otras actividades, y no quería retirarla de su apretada agenda.

Aunque fuentes cercanas al artista de 63 años afirman, que se trata de un malestar por parte de Tom contra el magnate y exdueño de Miss Universo.

El rechazo de Cruise se suma a otros que han realizado artistas contra Donald, quien desde que llegó a la Casa Blanca el 20 de enero, ha sostenido fuertes altercado con políticos, ha recibido protestas y ha ordenado el arresto de múltiples migrantes por todo el país.

¿Qué son los Kennedy Center Honors?

Los premios son un reconocimiento anual que el gobierno de Estados Unidos otorga a artistas escénicos por sus contribuciones de por vida a la cultura estadounidense, incluyendo la música, danza, teatro, cine y televisión.

Se celebra cada diciembre en Washington, D.C., culminando con una gala donde otros artistas rinden homenaje a los cinco galardonados con discursos, canciones y actuaciones.