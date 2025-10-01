¡Hay fecha! La edición 55 de los Premios Eclipse volverá a The Breakers Palm Beach

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este martes 30 de septiembre la Asociación Nacional de Carreras de Pura Sangre (NTRA), Daily Racing Form y la Asociación Nacional de Escritores y Locutores de Césped (NTWAB) anunciaron que la 55 anual de los Premios Resolute Racing Eclipse volverá a The Breakers Palm Beach.

Premios Eclipse en su mejor expresión

Los afamados Eclipse Awards, es un premio estadounidense de carreras de caballos pura sangre que lleva el nombre del caballo de carreras y padre británico del siglo XVIII, Eclipse. Se entrega un Trofeo al ganador de cada categoría.

El trofeo es fabricado por pequeñas fundiciones estadounidenses seleccionadas, expertas en fundición de bronce en estudio. Posteriormente, se monta sobre una base artesanal de nogal nativo de Kentucky para conformar el Premio Eclipse, en el que una placa de latón recita el nombre del ganador. Una vez más serán entregados en el The Breakers Palm Beach, Florida, el 22 de enero de 2026.

El premio Eclipse equivalente en Australia es el Australian Thoroughbred Racing Awards , en Canadá el Sovereign Awards, y en Europa el Cartier Racing Awards.

Estos premios son producidos por la NTRA, los Premios Eclipse llevan el nombre del gran caballo de carreras del siglo XVIII y semental fundador, Eclipse, quien comenzó a competir a los cinco años y se mantuvo invicto en 18 carreras, incluyendo ocho victorias fáciles.

Eclipse engendró a los ganadores de 344 carreras, incluyendo tres Derbis de Epsom. La votación para los Premios Eclipse la realizan la Asociación Nacional de Escritores y Locutores de Césped (NTWAB), el Daily Racing Form, los oficiales de carreras miembros de la Asociación Nacional de Carreras de Pura Sangre (NTRA) y el personal de campo de Equibase.