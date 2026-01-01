Mel Gibson hace pública su ruptura sentimental antes de Año Nuevo

Suscríbete a nuestros canales

El icónico actor y director, Mel Gibson, y la guionista y productora Rosalind Ross han puesto oficialmente fin a su relación sentimental después de nueve años juntos y con un hijo en común, una noticia que sacudió a Hollywood y encendido las portadas de farándula en todo el mundo.

Aunque la pareja ha mantenido un perfil relativamente discreto, la ruptura ocurrió hace aproximadamente un año, pero recién se hizo pública en las últimas horas.

Mel Gibson y Rosalind: Fin de casi una década juntos

En un comunicado conjunto a la revista People, Gibson y Ross confirmaron que su relación llegó a su fin: “Aunque es triste cerrar este capítulo de nuestras vidas, tenemos la suerte de tener un hijo maravilloso y seguiremos siendo los mejores padres posibles”.

La pareja decidió no revelar inmediatamente su ruptura, prefiriendo proteger la estabilidad emocional de su hijo Lars, de 8 años, fruto de su romance iniciado en 2014.

El amor que tienen en común

Lars, el único hijo que compartieron Gibson, de 69 años, y Ross, de 35, ha sido siempre una parte importante de su historia, tanto fuera como dentro de los focos.

Nacido en 2017, poco antes de que Gibson recibiera una nominación al Oscar por “Hacksaw Ridge”, Lars ha sido el lazo más fuerte entre ambos, y ahora será también la razón principal para que sus vidas sigan conectadas a pesar de la separación.

La pareja expresó su compromiso de criar juntos a su hijo y de mantener una relación cordial y estable por el bienestar del niño, dejando claro que la separación no significa distanciamiento familiar.

Mel Gibson y Rosalind Ross se conocieron a través de amigos en común en 2014, y aunque nunca se casaron formalmente, su relación fue una de las más duraderas en la vida personal del ganador del Oscar por “Braveheart” y “The Passion of the Christ”.