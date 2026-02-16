MLB: As de los Phillies avanza en su recuperación

Suscríbete a nuestros canales

El camino de regreso para Zack Wheeler ha dado un paso fundamental este lunes en Clearwater. El as de los Phillies de Philadelphia, quien se recupera de una delicada cirugía de descompresión del desfiladero torácico realizada a finales de 2025, aumentó la intensidad de su rehabilitación al realizar una sesión de lanzamientos a una distancia de 120 pies.

Este progreso es la noticia más esperanzadora para la organización en lo que va del Spring Training 2026. Tras meses de incertidumbre luego de que un coágulo de sangre en su brazo derecho pusiera fin a su campaña anterior, ver a Wheeler extender su brazo en terreno plano confirma que la estructura de su hombro está respondiendo positivamente al procedimiento quirúrgico.

La cautela de los Phillies con su lanzador estrella

A pesar del optimismo que genera verlo lanzar a mayor distancia, la directiva de Filadelfia y el mánager Rob Thomson mantienen una postura conservadora. Con 35 años de edad, Wheeler es el activo más valioso de la rotación, y el equipo no tiene intención de forzar los plazos de una lesión que históricamente ha sido impredecible para los lanzadores de Grandes Ligas.

El plan actual confirma que Wheeler iniciará la temporada 2026 en la lista de lesionados. Aunque el derecho ha manifestado sentirse bien, el proceso para fortalecer el brazo y eventualmente subir al montículo requiere de semanas adicionales que el calendario del Opening Day no permite cubrir.

Mientras lanzadores como Cristopher Sánchez y Aaron Nola deberán cargar con el peso de los primeros turnos, la gran duda reside en cuánto tiempo real perderá el as. Si Wheeler no logra tener acción en la Liga de la Toronja antes de que termine marzo, su debut podría postergarse hasta bien entrado el mes de abril o incluso mayo.

El siguiente paso lógico para el diestro será reducir la distancia pero aumentar la velocidad de sus envíos, para luego realizar sesiones de bullpen supervisadas. Por ahora, los Phillies se centran en que cada lunes sea un paso firme, priorizando que Wheeler esté disponible y saludable para la recta final y una posible postemporada, sacrificando su presencia en las primeras series de abril.