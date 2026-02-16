Hija de Kim Kardashian desafía la moda y las redes sociales estallan

Suscríbete a nuestros canales

Nort West, hija de Kim Kardashian ha dejado en evidencia que su estilo está alejado al de su madre. Recientemente, la adolescente de 12 años salió a las calles para imponer su propio look irreverente.

Imágenes reveladas por TMZ, muestran a la joven en las calles de Nueva York mientras iba de compras con sus mejores amigas, pero lejos de llamar la atención por las costosas bolsas de Alexander Wang, se hizo noticia por vestir extravagante.

Nort West vistió completamente de negro con accesorios que hacían realzar su look gótico, un collar de calavera y muñequeras con detalles incrustados; además, su llamativo cabello azul no pasaba desapercibido ante los transeuntes.

Esta no es la primera vez que la hija de Kim Kardashian y Kanye West se hace notar con su vestimenta, pues la joven ha dejado claro cuál estilo prefiere, mientras que sus padres apoyan su libertad al momento de usar una prenda.

Opiniones dividas por el look de Nort

Como es de esperarse las redes sociales han estallado tras la publicación de las fotografías. Muchos usuarios aseguran “que es mucho para una niña de 12 años”, mientras otros aplauden su fidelidad al estilo.

“Si nunca pasaste por una eta gótica/emo no has vivido”, “Ella ha estado usando el mismo conjunto y collar durante las últimas tres semanas” y “Este es el problema, es que todo el mundo sigue diciendo que es super linda, pero ella tiene 12 años”, son algunas de las opiniones en línea.