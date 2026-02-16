Gloria Trevi se quita por primera vez la ropa para Playboy a sus casi 60 años

Suscríbete a nuestros canales

¡Lo volvió a hacer! La cantante mexicana Gloria Trevi, acaparó los titulares de la prensa rosa tras marcar un hito en su carrera al convertirse en la primera cantante latinoamericana en protagonizar la portada de la revista Playboy en Nueva Zelanda.

Este logro para Trevi de aparecer en la edición de febrero-marzo 2026, llega en un momento clave de su trayectoria, en un año de celebraciones, giras y proyectos que consolidan su presencia global en la cultura pop.

El hito global para Gloria Trevi

La edición de Playboy Nueva Zelanda en la que aparece la azteca no solo representa una portada más, sino un símbolo de impacto cultural de artistas latinos en escenarios internacionales.

La revista ha buscado diversificar su contenido incorporando figuras que destacan por su presencia artística y capacidad de conectar con audiencias diversas, y la elección de Gloria Trevi responde precisamente a esa visión.

En la entrevista incluida en la publicación, la cantante de “Vestida de azúcar” compartió que se sintió muy cómoda participando en la revista, destacando que la marca ha dado un giro “mucho más intelectual” y que le entusiasma la idea de “llegar en otro idioma a otros países”.

Además de fotografías artísticas, esta edición incluirá contenido editorial que examina la personalidad y trayectoria de Trevi, lo que convierte su aparición en Playboy en una demostración de que es una figura multifacética en el mundo del entretenimiento.

Trevi celebra su cumpleaños y proyectos de 2026

Este momento especial coincide con el cumpleaños número 55 de Gloria Trevi, nacida el 15 de febrero de 1971, un aniversario que se ve acompañado por uno de los momentos más destacados de su carrera reciente.

La artista se mantiene en plena actividad con múltiples proyectos en 2026. Su gira “La Fiesta Tour 2026” ha recorrido importantes recintos, demostrando que su energía y conexión con el público siguen intactas tras décadas de trayectoria.

Además, se prepara para un gran concierto en el BMO Stadium de Los Ángeles el 28 de febrero, una celebración que no solo conmemora su cumpleaños sino también una carrera que ha trascendido generaciones.

Paralelamente, Trevi estrenó recientemente el video oficial de su sencillo “Me Dejé Llevar”, incluido en su más reciente álbum “El Vuelo”, grabado en escenarios naturales de Miami con una estética que agradó a sus fans.