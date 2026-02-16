El nuevo dúo dinámico de Queens: Soto analiza el impacto de Bichette en el lineup

Suscríbete a nuestros canales

La partida de Pete Alonso hacia la agencia libre dejó un vacío de poder y liderazgo que parecía difícil de llenar. Sin embargo, para Juan Soto, la solución ya está en casa. El astro dominicano fue directo al grano al ser cuestionado sobre cómo se siente la alineación sin la presencia del primera base.

"Tenemos a Bo [Bichette], confío en él. Es un gran bateador. Puede conectar jonrones y batear para promedio. Eso es una gran protección", afirmó Soto. Para el dominicano, la clave no es intentar replicar los 40 jonrones de Alonso, sino construir un ataque más impredecible y constante.

El resurgimiento de Bo Bichette en 2025

La fe de Soto no es gratuita. Bo Bichette llega a esta nueva etapa tras un 2025 en el que recuperó su estatus de estrella de élite. El campocorto registró un sólido promedio de .311 y un OPS de .840 en 139 juegos, demostrando que su capacidad para poner la bola en juego es una de las mejores de las Mayores.

Mientras que Alonso se despidió con sus acostumbrados números de poder —38 cuadrangulares y 126 carreras impulsadas—, Bichette ofrece un perfil distinto: el de un bateador que castiga a los lanzadores con contacto hacia todas las bandas, algo que Soto valora enormemente para evitar que los rivales lo dejen caminar intencionalmente.

Un cambio de identidad en Queens

La llegada de Bichette no solo altera el orden al bate, sino que redefine la estrategia de los Mets. "Bo es un jugador que puede hacer de todo. No solo es un gran bateador, sino que también aporta mucho en defensa", comentó Soto, subrayando que el equipo ahora busca ser más ágil y efectivo en los fundamentos.

La "protección" a la que se refiere Soto es fundamental. En el beisbol moderno, tener a un bateador de .310 de promedio detrás de una superestrella como Soto obliga a los lanzadores a atacar la zona de strike, lo que podría resultar en una temporada histórica para el dominicano.

El reto de la temporada 2026

Aunque el impacto emocional de perder a Alonso se sentirá en las gradas, la química entre Soto y Bichette parece ser el cimiento de la nueva era de los Mets. La directiva ha apostado por la versatilidad sobre la fuerza bruta, y si las proyecciones se mantienen, este nuevo lineup promete ser uno de los más difíciles de dominar en la Liga Nacional.