Cardi B tiene un accidente en pleno concierto y culpa al gobierno de Estados Unidos

Durante una de las paradas más recientes de su gira Little Miss Drama Tour 2026, la rapera Cardi B vivió un momento que rápidamente se volvió viral en internet.

La artista no solo se cayó en el escenario, sino que transformó el incidente en una anécdota humorística y polémica que ya recorre las redes sociales.

Una caída más de Cardi B

La noche del 13 de febrero de 2026, en su presentación en Las Vegas, Cardi B se encontraba interpretando el remix de su éxito "Thotiana" cuando, de manera inesperada, cayó al suelo después de que la silla sobre la que estaba se resbalara.

Lejos de perder el ritmo o detener el show, la rapera continuó bailando y cantando desde el suelo, una muestra clara de su profesionalismo ante el público asistente.

“El Gobierno lo quiso así”

Cardi B no perdió la oportunidad de poner su sello personal al incidente. Tras el show, publicó en sus historias de Instagram una broma en la que culpaba al Gobierno de Estados Unidos por su caída, lo que desató risas y memes entre sus seguidores.

“Hoy el gobierno me tenía en la mira”, comentó la artista mientras relataba el momento en tono jocoso. Además, llegó a sugerir en X que el video de su caída parecía obra de inteligencia artificial (IA), pidiendo que alguien añadiera una “nota comunitaria” al contenido viral.

Aunque su estilo humorístico fue bien recibido por muchos fans, no faltaron quienes lo criticaron, recordando la reciente polémica en la que Cardi B tuvo un cruce de palabras con el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. tras comentarios dirigidos a agentes de inmigración.

La gira Little Miss Drama Tour 2026 acompaña a Cardi B en la promoción de su segundo álbum de estudio Am I the Drama? y contempla más de 30 presentaciones por Estados Unidos y Canadá, con una fecha destacada en Atlanta programada para el 18 de abril de 2026.