Cardi B derrite las redes sociales con la llegada de su cuarto hijo

La rapera estadounidense Cardi B presentó a su cuarto hijo fruto de su relación con Stefon Diggs, con una serie de fotografías de la criatura, pero sin revelar el su rostro.

A sus 33 años, la intérprete de ‘Bodak Yellow’ se convirtió en madre de un hermoso varoncito del cual se desconoce el nombre hasta el momento, los padres han mantenido en privacidad ciertos detalles del niño.

El bebé de Cardi B nació el 04 de noviembre, según la publicación que acompañó con imágenes tiernas.

El nuevo hijo de Cardi B

La multifacética usó Instagram para presentar a su hijo, usando de portada una postal de ella junto al recién nacido adormecido en sus brazos con un atuendo de los New England Patriots, equipo donde juega su padre.

En otra postal, se ve a los padres mirar con anhelo al niño en la camilla del hospital, censurando su rostro, y en las dos restantes, madre e hijo son los principales protagonistas.

Prueba de paternidad confirma un nuevo hijo para Stefon Diggs

Por medio de una prueba de paternidad se reveló que Stefon Diggs tiene una hija recién nacida, concebida con una modelo de Instagram Aileen Lopera, conocida como Lord Gisselle.

La noticia fue verificada por la abogada de la madre, Tamar G. Arminak, quien se puso en contacto con People para confirmar los hechos. La bebé, llamada Charliee Harper Diggs-Lopera, nació en abril de este año.

"Podemos confirmar que el Sr. Diggs es el padre. Esperamos que ahora contribuya de forma significativa a la vida de la menor y comparta la crianza con nuestra clienta, quien hasta la fecha ha asumido toda la responsabilidad sola", dice la declaración de la representante legal a la revista.

Fue en diciembre de 2024, cuando se presentó la demanda contra el jugador de la NFL, mientras aún estaba embarazada. En su momento, el novio de Cardi B negó la paternidad y solicitó pruebas de ADN.