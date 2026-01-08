Giannis Antetokounmpo enciende el debate sobre su salida de Milwaukee

Suscríbete a nuestros canales

En una declaración que ha sacudido los cimientos de la NBA y ha devuelto la tranquilidad a la ciudad del venado, Giannis Antetokounmpo ha roto el silencio de manera contundente.

El dos veces MVP y figura central de los Milwaukee Bucks ha reafirmado su compromiso inquebrantable con la franquicia, asegurando que jamás será él quien solicite una salida, a pesar de la intensa ola de rumores que lo vinculan con mercados como Nueva York o Miami.

Tras la derrota del pasado miércoles ante los Golden State Warriors, y en una entrevista exclusiva concedida a The Athletic este 8 de enero de 2026, el "Greek Freak" despejó cualquier duda sobre su futuro inmediato y a largo plazo.

Un compromiso de "un millón por ciento"

Las palabras de Giannis no dejaron lugar a la interpretación. Ante la pregunta directa sobre si su ciclo en Milwaukee podría estar llegando a su fin debido a los recientes baches deportivos del equipo, el astro griego fue enfático:

"Nunca habrá una oportunidad, ni habrá un momento en el que yo salga y diga que quiero un traspaso. Eso no está... en... mi... naturaleza. ¿Está claro? Estoy comprometido no al 100%, sino al un millón por ciento con mis compañeros, con mi oficio, con este equipo y con esta ciudad".

Esta declaración llega en un momento crítico, con la fecha límite de traspasos del 5 de febrero en el horizonte y tras meses de especulaciones que sugerían que Antetokounmpo podría forzar su salida si los Bucks no lograban enderezar el rumbo en la Conferencia Este.

Lealtad frente a la cultura del "Player Empowerment"

En una era de la NBA definida por estrellas que solicitan traspasos para formar "super-equipos", Antetokounmpo parece decidido a seguir el camino de leyendas como Tim Duncan o Kobe Bryant, priorizando el legado en una sola franquicia.

"Mi plan es estar aquí por el resto de mi carrera", añadió Giannis, aunque matizó con su honestidad habitual que, en los negocios, la última palabra también la tiene la organización: "Si ellos no me quieren, eso es otra cosa. Pero por mi parte, no me voy a ninguna parte. Estoy invertido en este equipo y quiero darle la vuelta a esta situación".