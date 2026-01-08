Europa domina la NBA

Suscríbete a nuestros canales

La National Basketball Association (NBA) ha revelado este martes el segundo balance oficial de las votaciones de los aficionados para el NBA All-Star Game 2026, confirmando una tendencia que redefine el equilibrio de poder en la liga: el talento internacional no solo compite, sino que domina la escena global.

Luka Doncic, el astro esloveno que recientemente sacudió el mercado con su llegada a Los Angeles Lakers, y Giannis Antetokounmpo, el "Greek Freak" de los Milwaukee Bucks, se consolidan como los jugadores más votados por el público, encabezando sus respectivas conferencias con cifras que superan la barrera de los dos millones de adhesiones.

Doncic conquista el Oeste desde la ciudad de las estrellas

El impacto de Luka Doncic tras su traspaso a la franquicia púrpura y oro ha sido inmediato y devastador. Con un total de 2,229,811 votos, el base esloveno no solo lidera la Conferencia Oeste, sino que ostenta la mayor cifra general entre todos los jugadores de la liga.

A sus 26 años, Doncic está firmando una temporada de ensueño, promediando 33.7 puntos, 8.7 asistencias y 8.1 rebotes por partido. Su capacidad para dominar el ritmo del juego y su nueva asociación estratégica con LeBron James en Los Ángeles han disparado su popularidad, convirtiéndolo en el favorito indiscutible para capitanear a las estrellas del Oeste en el evento que se celebrará precisamente en territorio angelino.

Antetokounmpo: El estandarte inamovible del Este

En la Conferencia Este, la jerarquía sigue perteneciendo a Giannis Antetokounmpo. El referente de los Milwaukee Bucks se sitúa en lo más alto con 2,092,284 votos, reafirmando su estatus como uno de los atletas más consistentes y queridos de la competición.

Giannis, quien busca su décima aparición consecutiva en el Juego de las Estrellas, mantiene un nivel de élite con promedios de 29.3 puntos y 10 rebotes, liderando a unos Bucks que se mantienen en la pelea por la cima de su conferencia. Su duelo por la supremacía de votos con Doncic subraya la era de oro que vive el baloncesto europeo en suelo estadounidense.

Un formato revolucionario: USA vs. El Mundo

El NBA All-Star 2026, que tendrá lugar el próximo 15 de febrero en el vanguardista Intuit Dome de Inglewood (el nuevo hogar de los LA Clippers), no será un evento convencional. La liga ha confirmado un cambio de formato radical que ha incentivado el interés de los votantes:

Torneo Round-Robin: Se disputará un cuadrangular con cuatro equipos de ocho jugadores cada uno.

Identidad Nacional: El formato enfrentará a dos equipos compuestos exclusivamente por jugadores estadounidenses contra un "Equipo Mundial" integrado por las estrellas internacionales, más un cuarto equipo por definir (posiblemente el ganador del Rising Stars).

Contexto Global: Este cambio busca capitalizar la rivalidad internacional, aprovechando que las principales figuras actuales (Doncic, Giannis, Jokic, Wembanyama) no nacieron en Estados Unidos.

El resto de los elegidos: La sombra de los gigantes

Detrás de los dos líderes, la competencia por los puestos titulares se mantiene feroz. En el Oeste, el serbio Nikola Jokic (Denver Nuggets) escolta a Doncic con cerca de 2 millones de votos, seguido por el incombustible Stephen Curry.

En el Este, la guardia joven presiona con fuerza. Jalen Brunson (NY Knicks) y Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) se posicionan como los jugadores estadounidenses con mayor apoyo, superando ambos la marca de los 1.9 millones de votos y asegurando, por ahora, su lugar en el quinteto titular junto a Antetokounmpo.