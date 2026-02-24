Exnarcotraficante gana batalla legal contra Telemundo por derechos de imagen

Suscríbete a nuestros canales

La exnarcotraficante Sandra Ávila Beltrán, conocida mundialmente como ‘La Reina del Pacífico’ tuvo un fallo a su favor en los tribunales por sus derechos de imagen del cual Telemundo hizo uso en una serie de televisión.

Un juez determinó que la cadena Telemundo no puede utilizar su nombre ni su imagen sin su consentimiento explícito en la exitosa serie ‘La Reina del Sur’.

La denuncia de Sandra Ávila Beltrán

Sandra Ávila Beltrán argumentó que la producción de Telemundo, aunque basada legalmente en la novela de Arturo Pérez-Reverte, se ha beneficiado económicamente de su fama y de los eventos de su vida personal sin otorgarle ninguna compensación económica ni solicitar autorización previa para el uso de su historia.

"Esta victoria legal reafirma su posición y derechos fundamentales sobre su propia representación en medios masivos", señalan fuentes cercanas al proceso.

Un conflicto que nació con el éxito de la serie

Desde el estreno de las primeras temporadas de ‘La Reina del Sur’, el público y la crítica vincularon directamente la trama protagonizada por Kate del Castillo con la vida de Ávila Beltrán.

La demandante sostiene que la producción no solo lucró con su identidad, sino que también tuvo un impacto negativo en su reputación y vida personal.