Peso Pluma es atacado tras la muerte del narcotraficante ‘El Mencho’

La reciente muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no solo ha generado una escalada de violencia en México, sino que ha desencadenado una intensa polémica en redes sociales.

Tras el debate digital que se ha generado, la pareja del momento Peso Pluma y Kenia Os, han sido blanco de críticas debido a la presunta conexión del cantante de corridos con el fallecido narcotraficante.

Violencia desatada tras la muerte de 'El Mencho'

La noticia de que las fuerzas de seguridad mexicanas abatieron a ‘El Mencho’ en un operativo en Tapalpa, Jalisco, marcó un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en México, del cual estaba apoderado Oseguera Cervantes desde hace décadas.

Ante lo sucedido, la respuesta del CJNG fue inmediata y, comenzaron a bloquear carreteras, provocar incendios, hubo ataques armados y una ola de violencia que puso en alerta a diversos estados, afectando la vida cotidiana y económica del país.

El clima de tensión ha sido tal que incluso la moneda nacional se ha visto afectada, con depreciaciones que reflejan el nerviosismo de los mercados ante la incertidumbre.

La controversia que involucra a Peso Pluma

En medio de este ambiente convulso, la figura de Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, exitoso por sus corridos tumbados, ha sido objeto de duras críticas en redes sociales.

Algunos usuarios lo han vinculado con la narco cultura, argumentando que su estilo musical y letras celebran el estilo de vida ligado al crimen organizado, lo que consideran irresponsable en una situación tan delicada para el país.

En particular, mensajes agresivos dirigidos a Peso Pluma y a su pareja, la también cantante Kenia Os, han inundado sus plataformas como Instagram, con frases que los acusan de “tener beneficios sobre sangre derramada” o de ser parte de su red.

Aunque parte de las críticas se centran en las letras y presencia de Peso Pluma en medios, Kenia Os también ha recibido ataques y señalamientos injustos, lo que ha encendido aún más la polémica.

“Ojalá se extingan “artistas” como tú, me duele ver a mis hermanos mexicanos sufriendo”, “Qué lindos lujos que te cargas con la sangre de inocentes”, “Abajo la narco cultura”, “Ya agarraron a tu patrón”, “Has contribuido al baño de sangre”, son algunos de los mensajes enviados a los artistas.