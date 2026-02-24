Hermana de Karol G expone los trapos sucios de su familia

Suscríbete a nuestros canales

La familia de Karol G está pasando por uno de sus episodios más sensibles y expuestos públicamente después de que Verónica Giraldo, hermana mayor de la artista, compartiera una serie de mensajes y videos en redes sociales mostrando su profunda angustia personal.

Verónica, quien es madre de Sophia, enfrentó un proceso difícil tras su separación del padre de su hija, Jaime Llano, y en recientes publicaciones mostró no sólo su estado emocional, sino también heridas físicas en sus dedos, que según ella se produjo cuando intentó rescatar a su hija.

Problemas en la familia de Karol G

En varios videos publicados en su cuenta, que posteriormente habría sido desactivada, Verónica narró con gran emoción algunos de los momentos más duros de su vida reciente.

Aseguró que su expareja y su familia estarían actuando en su contra en el proceso de custodia, situación que ella considera injusta y dolorosa. “Hasta hoy me enteré que mi propia familia me está dando la espalda”, acotó con dolor.

Una de las escenas más impactantes fue cuando mostró cortes en sus manos, asegurando que se los había hecho al intentar acceder al domicilio donde supuestamente se encontraba la pequeña. “Vine a la casa de mis papás porque no me quieren entregar a mi hija”, expresó.

En medio de su relato, afirmó que su familia, según ella, estaría apoyando a su expareja y contribuyendo a que se “pase por encima” de sus derechos como madre.

Revelaciones sobre su pasado familiar

La empresaria no se limitó a hablar del presente, sino que también se refirió a experiencias traumáticas del pasado.

Verónica afirmó haber sido testigo de episodios de violencia entre sus padres durante su infancia, incluyendo un momento en que su padre habría golpeado gravemente a su madre con un arma, dejando profundas huellas emocionales en ella.

“Todo lo que ustedes ven en redes es mentira, nosotros no somos la familia ideal y el mejor ejemplo tampoco lo dieron mis papás (…) ustedes no saben la magnitud de cosas que tuve que percibir cuando estaba chiquita”, aseveró.

Reacción familiar

Ante el ruido mediático generado por las publicaciones de Verónica, Jessica Giraldo, otra hermana de Karol G, se pronunció oficialmente a través de redes sociales. En un comunicado familiar, Jessica pidió respeto, paciencia y comprensión para enfrentar este delicado momento.

“Nuestra prioridad en este momento es que ella reciba el apoyo y la atención que necesita, y proteger su bienestar y el de su hija”, escribió Jessica, subrayando que la familia ha intentado manejar el asunto con discreción y amor.