Falleció el actor Robert Carradine, recordado Protagonista de "La venganza de los nerds"

Suscríbete a nuestros canales

Se confirmó la muerte del actor estadounidense Robert Carradine, recordado por su participación en la popular película “La venganza de los nerds” y en el show de televisión Lizzie McGuire. La familia del artista, reveló la noticia con un doloroso escrito, que ha despertado múltiples mensajes en redes sociales.

Detalles de la muerte de Robert

“Es con profunda tristeza que debemos compartir que nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano Robert Carradine ha fallecido. En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para todos los que le rodeaban”, indicaron en el texto.

En este sentido, destacaron que el nacido el 24 de marzo de 1954, presentaba problemas de bipolaridad desde hace muchos años, que según le ocasionaba malestares intensos y cambios de humor muy agresivos.

“Estamos desolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby contra su batalla de casi dos décadas con el trastorno bipolar”, comentaron, dejando el público impactado.

En honor a Carradine, sus seres queridos afirmaron que es importante hablar de la enfermedad que afecta a muchas personas en todo el mundo, y que sirva como un faro de luz para fomentar cada día el estigma de las enfermedades mentales en las personas.

Una carrera brillante en Hollywood

El fallecido era miembro de una familia de artistas, su padre fue el actor John Carradine y su hermano Keith Carradine.

En la película “La venganza de los nerds”, fue el gran protagonista con el papel de Lewis Skolnick, un joven de cabello oscuro, lentes y atuendo peculiar que se convirtió en un símbolo de la comedia universitaria de los 80.

Además, participó en la famosa serie Lizzie McGuire, compartiendo momentos únicos con la actriz y cantante Hilary Duff.