Actor de Hollywood se entrega a las autoridades por denuncia de acoso sexual a menores

TMZ ha informado que el actor y director Timothy Busfield se ha entregado a las autoridades luego de ser acusado de agresión sexual por dos menores durante las grabaciones de la serie The Cleaning Lady.

Luego de una ardua búsqueda por parte del Servicio de Marshals de Estados Unidos para dar con el paradero del actor, este rindió cuenta a los agentes este martes 13 de enero, en Albuquerque, Nuevo México.

El famoso enfrenta dos cargos por delitos sexuales y un cargo abierto de abuso infantil.

Timothy Busfield rompe el silencio

Antes de entregarse a los policías, Timothy Busfield grabó un video donde declaró su inocencia de los cargos que se le acusan por los hechos cometidos entre noviembre de 2022 y la primavera de 2024.

“Estoy seguro de que la mayoría de los que están viendo esto saben que me ordenaron venir a Albuquerque. Estoy aquí ahora, recibí la llamada el viernes por la noche. Tenía que conseguir un abogado. El sábado me subí al auto y conduje 3.000 km hasta Albuquerque”, comentó.

Además, añadió: "Voy a enfrentarme a esas mentiras. Son horribles. Son todas mentiras. Yo no les hice nada a esos niños. Voy a luchar contra esto. Voy a luchar junto a un gran equipo y voy a ser exonerado. Sé que así será porque todo esto está muy mal, y es todo mentira. Así que tengan paciencia; espero estar libre muy pronto y volver al trabajo”.

Testimonio cruel de las víctimas

Las víctimas sería dos actores menores de edad, cuyas identidades no han sido reveladas para protegerlos. Uno de ellos declaró que el abuso ocurrió cuando tenía siete años, según detalla el documento al cual tuvo acceso el portal especializado.

En un encuentro con un terapeuta, los niños confesaron que el esposo de Melissa Gilbert “tocó y frotó su pene tres o cuatro veces”.

Familiares de los jovencitos alertaron que los pequeños temían en denunciar al famoso por su influencia y poder dentro del set. "Tim era el director, y él temía que Tim se enojara con él”, dijo un allegado.

“En mi entrenamiento y experiencia, los pedófilos a menudo se infiltran en las familias bajo un rol de confianza, como Timothy, quien, como productor, explotó los caóticos sets de filmación”, comentó el oficial Marvin Kirk Brown.