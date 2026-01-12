Detienen a actor de “High School Musical” por delitos de pornografía infantil

Suscríbete a nuestros canales

El actor estadounidense, Matt Prokop, conocido por su papel en “High School Musical 3: Senior Year” y otras producciones juveniles, fue arrestado y enfrenta una serie de cargos que han decepcionado a sus seguidores.

La noticia, que se ha viralizado internacionalmente, marca un oscuro capítulo en la carrera del actor de 35 años que, por muchos años fue una de las estrellas de Disney.

La captura al actor de "High School Musical"

La policía del Condado de Victoria, Texas, confirmó que Prokop fue detenido el pasado 24 de diciembre de 2025 y permanece bajo custodia en la cárcel del condado con una fianza fijada en $117.500.

Entre los cargos que enfrenta se encuentra un delito grave de segundo grado por posesión de pornografía infantil, un cargo que, de ser probado, puede implicar una pena significativa en la justicia texana.

Además, las autoridades le imputan varias faltas menores, entre ellas:

Violación de una orden de protección/bond

Evadir a la policía

Dos cargos de resistirse al arresto o transporte

Estas acusaciones no solo agravan el caso, sino que también complican aún más el futuro legal de Prokop.

De estrella de Disney a protagonista de un escándalo legal

Matt saltó a la fama siendo rostro recurrente en series y películas, incluyendo “Hannah Montana”, “The Office” y “Geek Charming”. Su trayectoria prometedora se apagó tras su último crédito actoral en 2013, pero, no fue hasta ahora que su nombre volvió a aparecer en titulares.

La gravedad de los cargos ha generado reacciones de todo tipo en las redes sociales, donde usuarios destacan tanto la caída de una figura juvenil como la preocupación por los delitos que se le imputan.

Este no es el primer choque del actor con la justicia. En 2014, su exnovia, la actriz Sarah Hyland, solicitó una orden de restricción permanente tras denunciar abuso físico y verbal durante su relación de 4 años.

En documentos judiciales, la actriz de “Modern Family”, detalló agresiones graves, incluyendo ser empujada contra un vehículo y estrangulada durante una discusión.