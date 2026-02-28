Benjamín Gil ajusta piezas: México define a sus abridores para el debut en el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

A solo una semana de que el "Play ball" resuene en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, la Selección Mexicana de Beisbol se enfrenta a un rompecabezas en su rotación abridora. Lo que inicialmente parecía un cuerpo de lanzadores sólido y definido ha sufrido sacudidas de último minuto, dejando —por ahora— solo dos nombres grabados en piedra para los primeros compromisos: Javier Assad y Taijuan Walker.

Las ausencias que cambian el panorama

El plan original de la novena tricolor contaba con cuatro brazos estelares para liderar la fase de grupos. Sin embargo, las bajas de José Urquidy y Taj Bradley han obligado al cuerpo técnico a entrar en una fase de análisis profundo.

Benjamín Gil, mánager del conjunto mexicano, se encuentra actualmente en Arizona trabajando con los agentes libres y jugadores de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). En una entrevista reciente con Guillermo García de Grupo ACIR, Gil aclaró la situación de Bradley: "No va a estar; se platicó con él y prefiere mantenerse con su nuevo equipo para asegurar un lugar y mejorar sus posibilidades en Grandes Ligas".

El calendario de la rotación mexicana

A falta de definir quiénes tomarán la responsabilidad en los juegos cruciales contra Estados Unidos e Italia, el calendario de abridores queda de la siguiente manera:

Juego 1 (6 de marzo vs. Gran Bretaña): Javier Assad

Juego 2 (8 de marzo vs. Brasil): Taijuan Walker

Juego 3 (9 de marzo vs. Estados Unidos): Por definir

Juego 4 (11 de marzo vs. Italia): Por definir

Los pilares: Assad y Walker

Ante la tormenta de bajas, México se apoya en dos brazos con amplia trayectoria en las Mayores. Javier Assad, de 28 años, se ha consolidado como una pieza confiable en los Chicago Cubs. Con cuatro temporadas en la MLB y una marca de 18-12, Assad ya sabe lo que es brillar en el Clásico Mundial; en la edición de 2023, fue un relevista de lujo al lanzar 5.2 entradas sin permitir daño.

Por otro lado, la veteranía corre a cargo de Taijuan Walker. A sus 33 años y con 13 temporadas en el "Big Show", Walker aporta el colmillo necesario para torneos cortos. Con 230 aperturas de por vida en Grandes Ligas y un récord de 77-71, el derecho buscará emular su actuación de 2023, donde colgó cuatro argollas en su única apertura del torneo.