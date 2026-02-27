Destapan nuevos detalles de la crisis que vive la familia de Karol G

Suscríbete a nuestros canales

La familia de la cantante colombiana Karol G se ha visto envuelta en un intenso foco de atención pública tras las recientes declaraciones y comportamiento preocupante de su hermana mayor, Verónica Giraldo.

Inicialmente surgieron fuertes acusaciones en redes sociales, pero, posteriormente, evolucionó hacia una situación delicada que ha requerido atención médica y apoyo profesional, generando un debate polarizado en redes sociales.

Tensión en la familia de Karol G

La crisis que enfrenta Verónica Giraldo se remonta a semanas recientes cuando la propia hermana de Karol G utilizó sus redes sociales para denunciar una compleja disputa legal por la custodia de su hija, Sophia, con su expareja Jaime Llano.

En una serie de publicaciones y videos que circulan ampliamente en internet, Verónica no solo aseguró que su familia no la estaría apoyando, sino que incluso afirmó que “le estaban dando la espalda” y cuestionó la supuesta armonía familiar que los Giraldo proyectan al público.

En algunos de esos registros, la mujer también compartió imágenes de heridas en sus manos, que, según ella, se produjeron en un intento por recuperar a su hija desde la casa de sus padres, lo que profundizó la preocupación de sus seguidores.

Atención médica para Verónica

Las fuertes reacciones de Verónica y su estado emocional llevaron al programa “El Gordo y la Flaca” a confirmar que se encuentra recibiendo atención médica especializada tras los episodios vividos, en un ambiente seguro y bajo cuidado profesional.

Fuentes cercanas a la familia indicaron que Verónica mantiene desde hace años una condición que ha requerido tratamientos continuos, aunque en ocasiones no ha logrado completarlos de manera constante.

“Me dicen desde Medellín, esta persona con la que hablé, que en estos momentos Verónica está tranquila, está en un sitio en donde puede estar ella segura también”, comentaron en el programa de Univisión.

La familia ha insistido en que no existe intención de separar a la madre de su hija de manera arbitraria, y que la presencia de cuidados especializados se centra en garantizar la salud y bienestar tanto de Verónica como de la menor.

“No existe bajo ningún motivo, una manera o un propósito de que le quieran arrebatar a su hija de su lado”, agregó la reportera Tanya Charry.