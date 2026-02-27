Raúl de Molina hace íntima confesión de su vida: "Es difícil"

Suscríbete a nuestros canales

Raúl de Molina, uno de los presentadores más respetados y seguidos de Univisión por el show “El Gordo y la Flaca”, habló recientemente de su vida personal, tras la operación que se realizó en mayo del 2025. “Rauli” comentó que tras la intervención llegó una dura depresión, que impactó su vida.

Un duro relato

Molina de 66 años abrió su corazón en una íntima entrevista afirmando que la depresión lo llevó alejarse por varios meses del exitoso programa que conduce desde hace 28 años junto a la también cubana Lili Estefan, “La Flaca”.

El animador contó que tras la intervención para quitarse una parte de su estómago, tomó unas pastillas que no debía, lo que desencadenó días y semanas intensamente deprimido.

“Me puse bastante deprimido. Yo nunca pensé que me iba a deprimir en mi vida. Estuve por largo tiempo cuando no vine a trabajar y después hasta cuando vine a trabajar deprimido que lloraba y todo eso en algunos momentos. Y es difícil”, aseveró.

Un apoyo muy fuerte

El nacido el 29 de marzo de 1959 indicó que en el proceso su gran apoyo fue su esposa, Mily de Molina, quien ha estado con él desde hace casi tres décadas.

Mily y Raúl han creado un bonito hogar con su hija Mia, joven que ha crecido frente a las cámaras con su progenitor y viajando por todo el mundo, visitando lugares increíbles.

“Nunca pensé que me iba a pasar eso así”, indicó.

Lili no dudo en reaccionar a las palabras de su amigo y compañero, destacando que también estuvo en el proceso post operación, apoyándolo en cada momento.