¿Se retira Raúl de Molina? Esto respondió el presentador

El presentador hispano-estadounidense Raúl de Molina, conocido por su carisma en programas de entretenimiento, rompió el silencio esta semana para aclarar los rumores que circulaban acerca de su posible retiro de la televisión.

Con un tono relajado y directo, señaló que aunque bromea con disminuir su ritmo, no tiene intención de dejar el medio. En sus propias palabras: “Estoy joven todavía”.

Rumores sobre el retiro de Raúl de Molina

Los rumores tomaron fuerza tras una serie de publicaciones y clips en redes sociales en los que se insinuaba que Raúl de Molina se preparaba para mudarse a Madrid o para pasar a un segundo plano en su carrera televisiva.

Dos elementos sumaron al análisis: el tiempo que ha dedicado al programa que conduce y su reciente baja visibilidad en ciertos formatos habituales.

En su mensaje, el comunicador reconoció que la mudanza es un tema que ha considerado “en broma”, pero que de ningún modo representa un adiós definitivo al mundo de la pantalla.

El deseo de aclarar

El momento escogido para esta revelación no parece casual. En medio de una era de cambios acelerados en el entretenimiento y de la entrada de nuevas generaciones al frente de programas, Raúl de Molina decidió reafirmar su permanencia.

Según comentó, la saturación de “fake news” y especulaciones le motivó a intervenir para evitar que otros decidieran por él su imagen o trayectoria. Su objetivo: mantener el control de su narrativa profesional.

Aunque descartó un retiro total, el cubano sí apuntó que apela a elegir mejor sus proyectos. Afirmó que desea apostar por formatos más personales, menos rutinarios, que le permitan compatibilizar vida profesional y personal.