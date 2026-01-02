Guerra en Nueva York: Yankees buscan asegurar a Bellinger ante el interés de los Mets

Suscríbete a nuestros canales

La "Estufa Invernal" de las Grandes Ligas arde con fuerza en este inicio de año. Los Yankees de Nueva York han dado el primer paso firme para asegurar su futuro inmediato al presentar una oferta contractual formal al jardinero estrella Cody Bellinger, según informó Jon Heyman de The New York Post. Aunque los detalles económicos y la duración del contrato no han sido revelados, el movimiento confirma la prioridad absoluta de la gerencia neoyorquina.

Brian Cashman, gerente general de los Bombarderos del Bronx, ha sido transparente sobre su deseo de mantener a Bellinger en las filas del equipo. Tras llegar desde los Cubs de Chicago el invierno pasado, el ex Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional no solo cumplió con las expectativas, sino que se convirtió en el motor ofensivo que la fanaticada mexicana del equipo tanto anhelaba ver en el Yankee Stadium.

El impacto de un bateador de élite en el Bronx

La temporada de debut de Bellinger con los Yankees fue, en una palabra, excepcional. Registró una línea de bateo de .272/.334/.480, disparando 29 cuadrangulares, su cifra más alta desde aquella histórica campaña de 2019. Sin embargo, fue en casa donde Bellinger realmente se sintió cómodo: frente a la exigente tribuna neoyorquina, bateó para .302 con 18 vuelacercas, demostrando que el uniforme de rayas no le pesó en lo más mínimo.

Más allá de su madero, su valor reside en la versatilidad y seguridad defensiva. Bellinger se ubica en el percentil 93 entre los defensores de toda la MLB, sumando siete outs por encima del promedio (OAA). Para los Yankees, retenerlo no es un lujo, sino una necesidad operativa, ya que el mercado de jardineros de alta calidad es sumamente escaso en este ciclo de agencia libre.

Una disputa de pesos pesados: Mets y Dodgers al acecho

A pesar de la oferta formal, el camino para los Yankees no será sencillo. El interés por el patrullero es masivo, con al menos 10 equipos de las Mayores siguiendo de cerca sus pasos. Entre los competidores más agresivos se encuentran sus vecinos, los Mets de Nueva York, y su antiguo equipo, los Dodgers de Los Ángeles, lo que podría desatar una guerra de billetes que eleve considerablemente el valor del jugador.

Para la afición en México, país donde los Yankees y los Dodgers son históricamente las dos franquicias más seguidas, el destino de Bellinger es un tema de conversación central. Una posible firma con los Mets sería vista como una afrenta directa en la "Gran Manzana", mientras que un regreso a Los Ángeles cerraría un ciclo narrativo impresionante para el jugador. Por ahora, la pelota está en el campo de Bellinger, quien deberá decidir si el Bronx seguirá siendo su hogar.