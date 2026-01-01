MLB: Varios peloteros venezolanos inician el 2026 en la agencia libre

Suscríbete a nuestros canales

La agencia libre de las Grandes Ligas todavía cuenta con peloteros sin firmar contratos, y entre esos hay varios venezolanos. Sin embargo, todo es cuestión de tiempo para que los equipos intensifiquen su lucha por algunos de ellos en el mercado.

Venezolanos que pueden aportar mucho

Hasta los momentos, muy pocas organizaciones han sido realmente agresivas en la agencia libre, pues han optado por ser un tanto pacientes a la hora de escoger a esos posibles refuerzos. Recordemos que previo al inicio de la temporada 2026 de la MLB se jugará el Clásico Mundial de Beisbol, por lo que probablemente eso estaría ralentizando algunas firmas.

Por lo pronto, los agentes libres venezolanos esperan con calma el llamado de algún equipo. Y es que la mayoría de ellos cerró la zafra pasada con muy buenos registros, algo que probablemente les permitirá negociar mejores contratos.

La agencia libre de la MLB cuenta con varios criollos de alto nivel como Luis Arráez, Eugenio Suárez y Ranger Suárez, quienes encajarían a la perfección en cualquier organización. Incluso, sumarlos a sus respectivos rosters aumentarían las aspiraciones de estos conjuntos de pelear por la Serie Mundial en la próxima zafra.

Además de los tres mencionados, otros venezolanos en la agencia libre son Luis Rengifo, Elías Díaz, Martín Pérez, Thairo Estrada, Germán Márquez, Wilmer Flores, Elías Díaz y Orlando Arcia.