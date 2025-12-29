MLB: Mira los peloteros venezolanos disponibles en la agencia libre 2025-26

Suscríbete a nuestros canales

Se termina el 2025 y la agencia libre de las Grandes Ligas está en su mejor momento con diferentes estrellas aún buscando destino para la venidera edición de MLB. Peloteros como Luis Arráez, Cody Bellinger y Framber Valdez destacan entre los más atractivos en lo que resta de temporada baja.

Aunque New York Yankees no han aparecido entre los novenas más agresivas en el mercado de Las Mayores, los 'Mulos del Bronx' resaltan como los principales candidatos a hacerse con los servicios del tres veces ganador del título de bateo y el patrullero, quien tuvo una gran presentación con la mencionada organización acompañando en la ofensiva a Aaron Judge, ganador del MVP en la Liga Americana.

Entre venezolanos, Arráez, Ranger y Eugenio Suárez son las piezas criollas más apetecibles que no solo encajarían perfecto en cualquier franquicia de MLB, sino que aumentarían las aspiraciones de estos conjuntos de pelear por el campeonato de Serie Mundial en la próxima zafra de la Gran Carpa.

Peloteros venezolanos disponibles en agencia libre MLB

Ranger Suárez (seis años por 161,5 millones de dólares)

Luis Arráez (cinco años por 70,5 millones de dólares)

Eugenio Suárez (dos años por 30 millones de dólares)

De acuerdo con la página especializada de Spotrac, este trío de venezolanos resaltan como los jugadores más apetecibles en el mercado. En el caso del serpentinero, el de Pie de Cuesta es consolidado el lanzador zurdo de mayor valor en la agencia libre junto al dominicano Framber Valdez.

Asimismo, 'Bolibomba' se encuentra en la cima de los atractivos entre los antesalista junto a Alex Bregman, quien rompió con un acuerdo inicial de tres campañas y 120 millones de dólares con Boston Red Sox. Por otro lado, Arráez no logró extender su estadía con San Diego Padres y afronta el mercado como uno de los bateadores de mejor contacto en las Grandes Ligas y tres título de bateo consecutivos lo dejan en evidencia.

Otros que criollos que estarían en búsqueda de nuevos destinos son: Luis Rengifo, Thairo Estrada, Martín Pérez, Germán Márquez, Wilmer Flores, Elías Díaz y Orlando Arcia.

