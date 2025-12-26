MLB: Aaron Judge apoya el regreso de esta otra estrella para la temporada 2026

Suscríbete a nuestros canales

La temporada baja de las Grandes Ligas ha comenzado a mover fichas importantes y en Nueva York parece que están cerca de llegar. Los Yankees afrontan meses decisivos en la construcción de su próximo roster y una de las prioridades para el 2026 es Cody Bellinger y, en base a esto, el capitán Aaron Judge parece tener claros sus pensamientos con respecto a esta firma.

Según ha informado el periodista Jon Heyman, Aaron Judge es un firme partidario de que la franquicia vuelva a contar con Bellinger. El respaldo del líder de la franquicia refuerza la idea de que la continuidad del jardinero no es solo una cuestión deportiva, sino también estratégica dentro del proyecto para competir en máximo nivel dentro de la División Este de la Liga Americana.

La pasada temporada 2025 dejó claro que la conexión entre Judge y Bellinger fue uno de los grandes activos ofensivos del equipo. Ambos formaron un dúo temible para los lanzadores rivales, combinando potencia, disciplina en el plato y capacidad para decidir partidos en momentos clave.

Aaron Judge respalda el regreso de Bellinger

Su impacto no solo se reflejó en estadísticas, sino en la sensación constante de peligro que transmitía la alineación a los rivales. Judge, como capitán, entiende mejor que nadie el valor de la estabilidad en el núcleo del equipo.

Asimismo, si es cierto que respalda el regreso de su ex compañero, responde a una visión de continuidad que busca aprovechar la química ya construida, en la que se encuentran peloteros jóvenes y experimentados.

En un mercado de agentes libres cada vez más competitivo, mantener a un jugador del calibre de Bellinger puede ser vital para disminuir las críticas sobre su pasividad con respecto a firmas de alto impacto.

Finalmente, no cabe duda de que la posible firma de Cody Bellinger se mantendrá como uno de los temas principales dentro de los Yankees de Nueva York. No cabe duda de que la organización neoyorquina necesita encontrar toda la ayuda para Aaron Judge de cara a 2026.