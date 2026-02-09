Tampa Bay Downs bajo dominio venezolano: de 9-6 en la jornada dominical de Florida

Suscríbete a nuestros canales

La programación de este domingo en el óvalo de Tampa Bay Downs, durante el meeting de invierno-primavera, cerró con una demostración de superioridad absoluta. En una jornada de nueve competencias, los jockeys venezolanos conquistaron seis victorias, lo que incluyó tres aciertos dentro del Pick 6 de la tarde.

Jinetes criollos que dictaron cátedra este domingo

La racha de triunfos inició en la primera prueba con el experimentado Daniel Centeno. El fusta se impuso con el ejemplar Copazo, del entrenador Gerard Ochoa, en un Claiming de $25.000 sobre arena. La dupla registró un tiempo de 1:41.50 y generó dividendos de $9.60, $4.00 y $3.00.

Acto seguido, Samy Camacho, múltiple campeón del circuito, cruzó la meta en primer lugar con Stormy Mitole en otro Claiming de $19.000. El reloj marcó 1:42.91 para un pago de $2.60, $2.10 y $2.10. La tercera victoria venezolana llegó en la cuarta carrera gracias al actual monarca del meeting, Samuel Marín. El jinete condujo a Win Bet Only hacia el éxito en un Maiden Claiming de $23.500 con un registro de 1:26.08 para los 1.400 metros.

La cuarta satisfacción de la tarde dominical ocurrió en la sexta competencia y significó el doblete para Daniel Centeno. El látigo triunfó con Blue Fashion, bajo el cuidado de José Gallegos, en un Claiming de $19.000. Centeno repitió la dosis en la octava carrera con Hulkamania en un Maiden Special Weight de $55.000. Esta victoria representó su tercer lauro personal y el quinto para la delegación nacional, con un crono de 1:24.58.

El sello final a la hegemonía venezolana lo puso nuevamente Samy Camacho en la última prueba del programa. El jinete guio a Goncora (GB), del prestigioso trainer Chad Brown, a la victoria en un Allowance de $55.500 sobre el césped. Con una marca de 1:35.48, Camacho cerró una tarde histórica para el hipismo venezolano en Florida.

