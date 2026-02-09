Juan Carlos Ávila mantiene el liderato de entrenadores en Tampa Bay Downs

Suscríbete a nuestros canales

La jornada estelar de este sábado presentada por el hipódromo de Tampa Bay Downs, el entrenador venezolano Juan Carlos Ávlia, líder en el meet centenario del circuito ubicado en Oldsmar, Florida, se tomó la foto en una oportunidad.

Tampa Bay Downs: Juan Carlos Ávila mantiene la punta

Este sábado, con una cartelera de once carreras y cuatro stakes en Tampa Bay Downs, el entrenador venezolano Juan Carlos Ávila visitó el parque de vencedores en la primera carrera de la jornada con el ejemplar Fidelightcayut, que, bajo la conducción del jinete también criollo Cipriano Gil, se adjudicó la victoria.

La primera carrera fue reservada para un claiming de $29,000 en distancia de 1,700 metros en pista de grama, donde Fidelightcayut, con Gil en el control, agenció crono de 1:41.80 y un pago de $6.60 a ganador en la taquilla.

Fidelightcayut, una hija de Leofric en Beam Reach por Stormy Atlantyc, representó los colores de R.T Racing Stable y Hablan Los Caballos, LLC y sumó su primera victoria en la temporada y la sexta en campaña global de 23 presentaciones con una producción de $254,135 en el banco para sus conexiones.

Juan Carlos Ávila totaliza 10 victorias en la temporada y 302 de por vida en Estados Unidos. Para esta semana tiene un compromiso; el jueves inscribió en Tampa Bay Downs al ejemplar Guapo Again (Arg) con Ciapriano Gil en la tercera de la jornada. Ávila, se mantiene el tope del standing con 22 lauros, con ventaja de tres más que Juan Arriagada y cinco más que Gerald Bennet.