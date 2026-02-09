Real Madrid: Arbeloa rompe con el capitán del equipo

Suscríbete a nuestros canales

Real Madrid venció 0-2 al Valencia en la última jornada de LaLiga. Un encuentro muy disputado con una alineación inicial de Álvaro Arbeloa más que polémica. De hecho, con su decisión a lo largo de los 90 minutos, dejó en evidencia a uno de los capitanes del club para la temporada 2025-26.

La expedición blanca llegó a Valencia con una de las sorpresas más importantes de la temporada. Arbeloa decidió apostar por el canterano David Jiménez en la alineación inicial. Una decisión polémica, tras dejar en el banquillo a: Trent Alexander-Arnold y al capitán Dani Carvajal.

La suplencia de Carvajal no respondió a problemas físicos, según informes internos del club tras el viaje a Mestalla. Fue una decisión técnica que dejó al futbolista leganés tocado y visiblemente afectado. El canterano tuvo un partido complicado, pero terminó con suficiente crédito para repetir.

Trent Alexander-Arnold por delante de Dani Carvajal para el Real Madrid

Álvaro Arbeloa apostó por David Jiménez en su inicio y para darle descansó lo sustituyó por Trent Alexander-Arnold. El jugador inglés es vital para la planificación a futuro para el Real Madrid. En esa línea, está por delante del capitán Dani Carvajal que aún no está al 100%.

De hecho, Arbeloa en rueda de prensa post partido resaltó: "A Dani cada vez le veo mejor. Va poco a poco, encontrará su mejor nivel con la paciencia que estamos teniendo". Sin embargo, el capitán del Madrid, se mostró enfadado mientras hablaba con Pintus al terminar el encuentro.

El jugador inglés está básicamente en la misma situación de Carvajal. Ambos vienen de una lesión importante y los están llevando con mucha cautela para evitar recaídas. Sin embargo, el inglés parece estar por delante del español, en al escala de importancia de Arbeloa.

