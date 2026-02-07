Como si fuera un videojuego: Arbeloa justifica su alineación en el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

En la rueda de prensa previa al compromiso liguero en Mestalla, el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha defendido con determinación su calendario de entrenamientos y las decisiones tácticas tomadas en las últimas jornadas, priorizando el estado físico de sus jugadores por encima de las críticas externas.

Arbeloa defiende su autonomía en las decisiones técnicas

Ante la polémica generada por otorgar dos días libres al equipo en una semana sin competición intersemanal, Arbeloa fue tajante: "Nuestra planificación responde siempre a que los jugadores lleguen en las mejores condiciones".

El técnico recordó la alta intensidad de las últimas tres semanas, donde la plantilla apenas tuvo descanso, y destacó la labor conjunta con Antonio Pintus para maximizar el rendimiento mediante test físicos y tácticos durante este parón de 15 días sin partidos de copa.

El técnico español también desmintió si la directiva del club ha cuestionado sus planteamientos en los pocos partidos que ha dirigido. Asimismo, agregó reafirmó su postura de utilizar a todos los efectivos disponibles de la manera más conveniente para obtener la victoria: "Es importante sacar el mejor once para cada partido... todos están a disposición y con ganas de ayudar".

Recordemos que en el partido contra el Rayo Vallecano, el DT español decidió usar a centrocampistas como laterales.

El estado de Rodrygo

Arbeloa también detalló sobre la situación del delantero brasileño Rodrygo, quien estará de baja aproximadamente diez días por una tendinosis. Además de la lesión, Arbeloa se refirió a la sanción de dos partidos que la UEFA impuso al jugador tras su expulsión ante el Benfica: "Él ya mostró su arrepentimiento, sabe que se equivocó", declaró, señalando que el objetivo ahora es recuperarlo al 100% debido a su importancia en el esquema ofensivo.