Los New England Patriots poseen un récord único en la NFL

Mientras el resto de la liga lucha por alcanzar la paridad, los New England Patriots han vuelto a demostrar que habitan en un ecosistema estadístico diferente. Tras concluir la temporada regular 2025 y a la espera para disputar el Super Bowl LX este domingo 8 de febrero, la franquicia de Massachusetts ha alcanzado un hito que desafía la lógica de la era del tope salarial: su quinta temporada de 17 o más victorias (sumando temporada regular y playoffs).

Este logro no solo consolida su dominio reciente, sino que humilla al resto de la NFL en una comparativa histórica que parece sacada de un videojuego.

New England vs. El mundo

En la historia de la NFL en este siglo (desde el año 2000), ganar 17 partidos en una sola campaña es el equivalente a alcanzar la perfección operativa. Los Patriots lo han logrado en cinco ocasiones distintas:

2003: El inicio de la era de dominio absoluto.

2004: El año del "Back-to-Back".

2007: La temporada regular perfecta (18-1 en total).

2016: El año del regreso histórico en el Super Bowl LI.

2025: La confirmación de que la estructura de la franquicia trasciende nombres específicos.

Mientras New England tiene 5 de estas temporadas, los otros 31 equipos de la NFL combinados solo han podido registrar 4 temporadas de este calibre en todo el siglo XXI.

¿Por qué es tan difícil lograr esto?

Para dimensionar la hazaña, un equipo debe prácticamente arrasar en la temporada regular (mínimo 14 o 15 victorias) y llegar hasta el Super Bowl para acumular las victorias necesarias en postemporada.

La temporada 2025 no solo añade una cifra al libro de récords; valida el método de Foxborough. Tras años de dudas sobre si la magia se había agotado, esta quinta campaña de 17 victorias sitúa a la organización en un peldaño de superioridad numérica que tardará décadas (si no un siglo) en ser igualado.

