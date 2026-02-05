Super Bowl LX: New England Patriots buscan el trono absoluto de la NFL

Suscríbete a nuestros canales

New England Patriots llega al Levi’s Stadium de Santa Clara con la misión de ser un equipo histórico. Tras una temporada regular dominante de 14-3, el equipo busca consolidar su gran momento con una victoria en el Super Bowl LX, consolidando su dinastía moderna post Brady-Belichick.

Si Patriots logra la victoria contra Seahawks rompe el empate histórico de seis títulos Vince Lombardi que mantiene con Pittsburgh Steelers. Esto significaría el séptimo anillo y colocaría a New England como la franquicia más ganadora de todos los tiempos en la NFL.

El joven quarterback Drake Maye es la figura central del equipo, transformó a la franquicia en su segundo año en la liga. Por otra parte, Mike Vrabel busca emular sus éxitos como jugador ahora como head coach, intentando devolver la gloria a New England tras siete años de sequía.

Este domingo 8 de febrero, no te puedes perder el evento deportivo del año: Super Bowl LX por la señal de Meridiano Televisión. Descubre, junto a los especialistas en deportes quién se llevará el trofeo Vince Lombardi. ¡En vivo y en exclusiva para Venezuela!

New England Patriots: claves para conquistar el Super Bowl LX

La clave ofensiva: Patriots debe mantenerse fiel al guión que los llevó al Super Bowl; ejecutar jugadas simples, drives largos y controlar el reloj. La velocidad mental y física de Drake Maye será un punto importante para romper esquemas defensivos por aire o tierra y hacerle daño al rival.

La clave defensiva: La disciplina de la defensa de New England es uno de sus puntos fuertes. La idea es contrarrestar las múltiples formaciones de Seattle y no perderse en coberturas. La comunicación debe ser clara para evitar drives largos y llevar al QB a cometer errores no forzados.

La clave especial: Los equipos especiales han sostenido en muchas ocasiones el juego de Patriots. Evitando devoluciones largas, encajonando a su rival y cortando la euforia de una jugada defensiva. Por otra parte, Andy Borregales ha capitalizado en cada oportunidad de máxima presión.

Patriots con la historia a favor en el Super Bowl LX

New England Patriots han tomado una decisión estratégica clave para el Super Bowl LX. El equipo podía elegir el color de su uniforme y se fueron por el blanco. Esta combinación les permitió mantenerse invictos con un récord de seis victorias sin derrotas durante la presente temporada.

La estadística histórica favorece ampliamente al color blanco ya que los equipos que visten así acumulan 33 victorias en el Super Bowl hasta 2018. En los últimos 21 años, las franquicias que utilizaron el blanco, registran una marca de 16-5, Patriots parte con ventaja en la gran Final.