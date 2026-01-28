Super Bowl LX: Patriots vs Seahawks, 11 años para la revancha más esperada

Suscríbete a nuestros canales

New England Patriots vs Seattle Seahawks se medirán en el Super Bowl LX. Los dos mejores equipos de la temporada llegan a una mágica Final en California con muchos condimentos. Uno de los más importantes es la espera de 11 años para la revancha más anhelada de la NFL.

Patriots vs Seahawks llegan al Super Bowl LX tras una temporada fantástica. New England alcanzó marca de 14-3 y venció a Chargers, Texans y Broncos en playoffs. Seattle por otra parte, fue el sembrado #1 de la NFC (14-3) superando a 49ers y a los Rams en postemporada.

Patriots buscan su séptimo título de Super Bowl, récord absoluto de la NFL, consolidando la nueva dinastía bajo el liderazgo de Drake Maye. Seahawks persiguen el segundo anillo de su historia bajo la resiliencia de Sam Darnold y la ofensiva más explosiva de la temporada.

Patriots vs Seahawks: Once años para una revancha anhelada

Un 1 de febrero de 2015, Patriots venció 28-24 a Seahawks en el Super Bowl XLIX disputado en Arizona. Seattle estaba en la yarda 1 con 26 segundos restantes, listo para ser bicampeón. Malcolm Butler interceptó el pase de Russell Wilson, arrebatando el título en la jugada más épica de la historia del Super Bowl.

Once años después se repite New England vs Seattle con ambiente de revancha. Esta vez se medirán en el Levi's Stadium, en Santa Clara, California, un 8 de febrero que podría quedar marcado en la historia de la NFL. Ambos equipos llegan renovados y con nuevos líderes que buscarán la gloria.

Patriots vs Seahawks: Claves para ganar el Super Bowl LX

El Super Bowl LX se definirá por la capacidad de cada equipo para imponer su estilo de juego. New England Patriots confía en su disciplina defensiva y la simplicidad de su juego. Seattle Seahawks apuesta por la explosividad ofensiva y la protección sólida a su quarterback.

Patriots: Disciplina y simplicidad

La clave de Patriots es jugar sin complicarse: ejecución limpia, drives controlados, proteger el balón, tener decisiones conservadoras y sobretodo tomar los puntos seguros. La defensa debe capitalizar en situaciones críticas, generando presión para provocar errores costosos a su rival.

Seahawks: Protección y explosividad

La clave de Seahawks es protección sólida más explosividad oportuna: combinar carrera efectiva con jugadas aéreas decisivas, para mantener un balance ofensivo constante. Si Darnold tiene protección en la bolsa, podrá ejecutar la mejor jugada posible en diferentes situaciones.