Super Bowl LX: ¿Cómo afecta el clima y el césped al Levi's Stadium?

La NFL está por terminar su temporada 2025 con el Super Bowl LX. Esta edición se jugará en el Levi's Stadium en Santa Clara, uno de los recintos deportivos más complejos de la liga. Las razones son simples, su clima y césped presentan condiciones complicadas para el juego durante febrero.

El Levi's Stadium se prepara para recibir su segundo Super Bowl con la sombra de los problemas sufridos en 2016. La superficie híbrida de Bermuda y centeno ha sido históricamente inestable. Esta condición obliga a los equipos a priorizar la tracción sobre la velocidad en el juego.

Las condiciones climáticas de febrero en California añaden una capa extra de dificultad para los quarterbacks. Con una humedad que ronda el 80% y vientos constantes desde el sureste, el agarre del ovoide se vuelve complejo. El aire pesado podría limitar al juego aéreo, predominando el terrestre.

Los corredores serán fundamentales para liderar el juego; además de rutas cortas de alta probabilidad para evitar pérdidas de balón. Ganar la batalla contra el césped natural será tan vital como superar a la defensa rival. El Super Bowl LX tendrá un protagonista que ya atemoriza a los equipos.

Super Bowl L: Victoria de Denver Broncos con polémica en el césped

La temporada 2015 culminó con el Super Bowl L entre Denver Broncos 24-10 Carolina Panthers. Ese duelo también fue en el Levi's Stadium en Santa Clara con serios problemas en el estado del césped. Condiciones que deben ser muy superiores para la edición 60 del Super Bowl 2026.

El cornerback Aqib Talib lo calificó como "terrible", mientras que el safety T.J. Ward resbaló dos veces en la misma jugada. Los trabajadores del estadio tuvieron que recoger pedazos de césped levantado antes del partido y después del show de medio tiempo.

Incluso antes de disputarse el SB, en octubre de 2015 el pateador Justin Tucker de Baltimore Ravens se hundió en el campo durante un intento de gol de campo. Este problema obligó a los 49ers a cancelar una práctica pública por temor a lesiones de los jugadores.

El calzado será clave para tener estabilidad en el Levi's Stadium

La selección de calzado será crucial, como ocurrió en el Super Bowl 50. En esa edición varios jugadores cambiaron sus tacos repetidamente para adaptarse a las condiciones. Los equipos técnicos realizarán pruebas exhaustivas del campo durante la semana previa para identificar las mejores configuraciones.