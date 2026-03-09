Exesposo de Britney Spears la defiende “a capa y espada” tras su arresto

Suscríbete a nuestros canales

La reciente detención de Britney Spears por conducir bajo los efectos del alcohol volvió a colocar a la artista en el centro de la atención mediática, por lo que han sido muchos los que han reaccionado a este fatídico episodio.

Entre las personas que han salido al paso sobre lo sucedido, está Sam Asghari, su exesposo, quien decidió pronunciarse públicamente y lanzó un mensaje claro pidiendo respeto y privacidad para la cantante mientras enfrenta esta nueva situación personal.

Sam Asghari pide respeto para Britney Spears

Durante una entrevista televisiva, el modelo iraní expresó que, aunque las personas pueden cometer errores, es importante que se les permita afrontarlos sin la presión constante del escrutinio público.

“Todos merecen privacidad”, afirmó al referirse al caso de la intérprete de éxitos como “Baby One More Time”. Sus declaraciones llegan en un momento delicado para la artista, cuyo nombre volvió a estar en el ojo del huracán.

“Espero que la prensa haya aprendido de lo ocurrido en el pasado, que le den la privacidad que necesita”, agregó el también actor luego de hablar de otros temas como la situación que actualmente vive su país natal.

Sus palabras reflejan una postura conciliadora, pese a que la pareja se divorció tras un breve matrimonio que comenzó en 2022 y terminó en 2024.

El arresto que sacudió a 'La Princesa del Pop'

Britney Spears fue detenida el 4 de marzo en el condado de Ventura, California, por la sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias. Las autoridades informaron que su vehículo fue reportado por manejar de forma errática antes de ser interceptado.

Tras realizar pruebas de sobriedad, la cantante fue arrestada y posteriormente liberada mediante el procedimiento de citación, por lo que deberá presentarse ante un tribunal el 4 de mayo para responder por el incidente.