Exmarido de Britney Spears saca las garras por la cantante en medio del arresto

El arresto de Britney Spears por conducir bajo los efectos del alcohol ha sido titular de los medios más amarillistas del espectáculo, por tal motivo su exmarido Jason Alexander emitió una declaración para defender a su también amiga.

Jason acudió a su cuenta de Instagram para dejar un comunicado donde deja claro su descontento por cómo se está tratando la noticia en los medios de comunicación. Destacó que, si los datos son ciertos el nivel de alcoholemia en la “Princesa el Pop” marcó 0,06, es una cifra por debajo del límite legal en la mayoría de los estados.

Además, agregó del hallazgo de medicamentos en su cuerpo están prescrito por un especialista para tratar ciertas condiciones; en este sentido, afirmó que el enfoque mediático debe cambiar.

“Rumores se propagan más rápido que los hechos y, de repente, alguien está siendo juzgado antes de que la verdad sea clara”, escribió.

Detención de Britney Spears

La intérprete ‘Baby One More Time’ fue detenida por conducir bajo los efectos del alcohol en California a las 9:30 pm, hora local, y liberada en la madrugada de este jueves 05 de marzo.

Ryan Ayers, agente de la Patrulla de Caminos de California, explicó que fue un acontecimiento, pero la cantante rendirá cuenta ante la justicia en un tribunal, el próximo 04 de mayo, para esclarecer lo sucedido.

“Este fue un incidente desafortunado que es completamente inexcusable”, comentó para CNN a través de un intercambio de correos.

Un matrimonio fugaz

Britney Spears y Jason Alexander son amigos de la infancia, se casaron en un momento de impulsivo por una borrachera en 2004, en la ciudad de Las Vegas. Sin embargo, su matrimonio fue anulado 55 horas más tarde.