Belinda desata rumores de romance con un compañero de rodaje

Suscríbete a nuestros canales

La vida personal de Belinda vuelve a acaparar titulares. Mientras la cantante y actriz mexicana se encuentra en España grabando la ambiciosa serie histórica “Carlota”, comenzaron a circular versiones que la vinculan sentimentalmente con uno de sus compañeros del elenco.

Aunque la información todavía se mueve en el terreno de los rumores, el tema ya encendió las redes sociales y reavivó el interés por la vida amorosa de la estrella pop.

¿Belinda se enamoró en España?

Fue el periodista Jorge Carbajal quien aseguró que Belinda estaría iniciando una nueva relación con un actor de la serie. Según lo comentado, la cantante estaría muy feliz con este supuesto romance y no se mostraría preocupada por los rumores o polémicas que rodean su vida personal.

“Belinda ni preocupada está, por qué ¿qué crees?, que ya ves que está viviendo en España porque anda grabando ‘Carlota’, pues que ya trae hombre (…) anda feliz”, fue la ‘bomba’ que soltó el comunicador.

Hasta el momento, el nombre del actor no ha sido confirmado públicamente. Sin embargo, Carbajal lo describió como un hombre “tremendo”, lo que rápidamente alimentó la curiosidad de los seguidores de la artista.

El proyecto televisivo ha mantenido a Belinda durante varios meses en Europa, lo que también ha incrementado la atención sobre su entorno personal y profesional.

Los nombres que suenan entre los fans

Aunque no existe confirmación oficial, en redes sociales comenzaron a circular teorías sobre quién podría ser el actor que habría conquistado a la intérprete de “Sapito”.

Entre los nombres que más se mencionan aparecen Miguel Ángel Silvestre y Jaime Lorente, ambos integrantes del elenco de la serie. Algunos seguidores creen que la cercanía entre Belinda y alguno de ellos durante el rodaje pudo haber dado pie a las especulaciones.

Particularmente, la presencia de Miguel Ángel Silvestre ha llamado la atención porque comparte protagonismo con la cantante en la historia, lo que ha generado aún más comentarios entre los fans de la producción.

Más allá de los rumores sentimentales, el foco principal de Belinda en los últimos meses ha sido su trabajo en la serie “Carlota”, una producción que narrará la historia de la emperatriz Carlota de México durante el Segundo Imperio.