¿Quién es el supuesto exnovio de Belinda que estaría en una relación con Emma Watson?

El mundo del espectáculo amaneció con una historia que no se esperaron. La actriz británica Emma Watson, habría iniciado un romance con el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères, quien anteriormente fue relacionado sentimentalmente con la cantante Belinda.

Las especulaciones surgieron después de que ambos fueran vistos juntos en diferentes destinos y, más recientemente, protagonizaran un momento de afecto en un aeropuerto que fue captado por cámaras.

El reciente acercamiento de Emma Watson y Gonzalo

Las imágenes, donde aparecen besándose y compartiendo tiempo juntos, provocaron una ola de comentarios en redes sociales y en la prensa internacional.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente la relación, las apariciones conjuntas y su cercanía han sido suficientes para que muchos medios hablen ya de una posible pareja.

Los encuentros que alimentaron los rumores

De acuerdo con reportes de medios internacionales, Watson y Hevia Baillères habrían sido vistos juntos desde finales de 2025 en varios destinos alrededor del mundo. Entre ellos destacan la estación de esquí de Courchevel, en los Alpes franceses y Punta Mita, en México.

También habrían compartido cenas en la Ciudad de México y otros eventos sociales, lo que refuerza la idea de que su relación podría ir más allá de una simple amistad.

Para muchos seguidores, la imagen del beso en el aeropuerto fue el indicio más contundente hasta ahora de que el romance podría ser real.

¿Quién es Gonzalo Hevia Bailléres?

Se trata de un empresario mexicano perteneciente a una de las familias más influyentes del país, vinculada al conglomerado Grupo Bal y a empresas como las tiendas departamentales El Palacio de Hierro.

Hevia Baillères también se ha desempeñado como emprendedor tecnológico y ha estado al frente de proyectos relacionados con inteligencia artificial y logística, como la empresa Lok.

Su perfil público siempre había sido relativamente discreto, pero su relación con figuras del espectáculo lo ha puesto en el radar mediático. Primero fue su vínculo con Belinda y ahora su nombre vuelve a acaparar titulares al ser asociado con una de las actrices más famosas.

El pasado con Belinda

El interés mediático también se debe al pasado amoroso del empresario. Antes de ser vinculado con Watson, Hevia Baillères fue relacionado con Belinda, una de las figuras más populares del pop latino.

Incluso, algunos fans han recordado la canción “Heterocromía”, lanzada por la cantante en 2025, que supuestamente estaría inspirada en esa relación y en una característica física del empresario, pues, él tiene los ojos de diferentes colores.