Gaby Spanic enciende polémica con acusaciones de Carmen Salinas: "Me hizo mucho daño”

La eterna rivalidad entre Gaby Spanic y la fallecida primera actriz Carmen Salinas ha vuelto a encender las redes sociales. En un reciente encuentro con la prensa, la protagonista de "La Usurpadora" revivió los roces que marcaron su relación.

Un periodista encaró a la actriz venezolana sobre un rumor oscuro que vincula a Carmen Salinas con supuestos rituales satánicos, una afirmación difundida en el podcast “Penitencia” gracias al testimonio de un reo identificado como Beto.

Aunque decidió no confirmar nada, actúo con cautela y habló de su experiencia con la mexicana, quien aseguró “le hizo mucho daño”. “Mira, yo no estuve presente, pero a mí esa señora me hizo mucho daño sin yo hacerle absolutamente nada”, sentenció.

Entre el respeto y el odio

A pesar de los años y del fallecimiento de la primera actriz mexicana en 2021, Gaby Spanic dejó claro que las heridas no han cerrado del todo, aunque su fe le permite manejar la situación en paz.

La venezolana confesó que nunca entendió el origen del odio de Salinas hacia ella. "Yo a esa señora siempre la respeté y yo no sé por qué ella tenía tanto odio hacia mí… hacia mi familia", expresó.

“Que Dios la tenga en su santa gloria”, agregó para poner fin al tema con Salinas.

Gaby Spanic revela el secreto de una periodista

Durante la entrevista se le escapó que, supuestamente, hubo personas ligadas al medio artístico que se dieron cuenta del error de Carmen Salinas al atacarla, pero prefirieron callar por orgullo.

De igual manera, confesó que una reconocida periodista, de la cual se reservó el nombre, llegó a confrontar a la primera actriz en vida para decirle que Gaby tenía razón respecto a ciertos conflictos personales.

“Le dijo: 'la señora Spanic tenía razón, Celeste es una joyita', y que se arrepentía de haberla apoyado, pero ella no lo dijo públicamente porque no quiso doblar sus manitas”, dijo la venezolana.

Carmen Salinas acusada de actos satánicos con niños

El escándalo se desató tras la difusión de un fragmento del podcast “Penitencia”, conducido por la activista Saskia Niño de Rivera, donde Beto relató episodios de su vida marcada por abandono, crimen y vínculos con personas del medio artístico y la política.

El hombre mencionó a Carmen Salinas y sostuvo que ella estaba involucrada en supuestos rituales con menores de edad, incluyendo afirmaciones sobre el “robo” de niños para prácticas oscuras.