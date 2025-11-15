Gaby Spanic: La actriz se quitó varios años de encima con este retoque

Suscríbete a nuestros canales

Un gran cambio físico se realizó actriz y exreina de belleza venezolana Gaby Spanic. A través de Instagram la artista posteó una imagen del antes y después de su nueva transformación, que ha impactado al público y a sus fieles seguidores.

Un cambio drástico

Con el objetivo de tener un rostro más joven y fresco, la protagonista de la novela “La Usurpadora”, se realizó un trabajo de refrescamiento basado en lifting temporal para rejuvenecer la zona superior del rostro.

La belleza confió en un centro profesional de Brasil llamado JK Estética Avancada, para el gran cambio que también involucró la nariz, labios, mentón y ojeras.

El nuevo el cambio despertó buenos comentarios por lo bien que luce la estrella de la televisión, quien hace días salió del reality “La Granja VIP Brasil”, luego de haber golpeado a su compañera Tamires Assis.

Sin miedo a nada

La artista de 51 años mostró la fotografía sin miedo y sin filtros al que dirán, demostrando sentirse totalmente segura de los procedimientos que se realiza para resetear la línea del tiempo.

No es la primera ocasión que Spanic muestra los retoques que se hace, este mismo año comentó en sus redes sociales que se había sometido a un procedimiento a base de esperma de salmón.

Señaló que el objetivo principal era no solo la revitalización de su blanca piel, sino también en darle más fuerza, textura y recuperar la elasticidad natural de la cara con el paso del tiempo suele perderse.